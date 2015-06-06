بالفيديو.."طرق دبي" تدشن المقر الدائم لأول مختبر للإبداع الحكومي في دبي

دشنت هيئة الطرق والمواصلات المقر الدائم لمختبر الإبداع في مرآب ترام دبي بمنطقة الصفوح، ليكون بذلك أول مختبر للإبداع الحكومي في دبي، ويضم المختبر قاعات تدريب متطورة مجهزة بأحدث التقنيات، ومساحات عمل لعقد ورش العصف الذهني لمجموعات المشاركين، ونادياً للإبداع تم تصميمه وتشطيبه بأعلى المواصفات الجمالية لتوفير بيئة محفزة على الإبداعي، كما يضم مكتبة مزودة بمصادر معلومات في مختلف المجالات والتخصصات يتم تحديثها بصورة دورية لضمان توفير أحدث المصادر، إضافة إلى منصة رئيسة لعرض ومناقشة الأفكار، وشاشات عرض تفاعلية تتميز بتوفير خاصية تبادل المحتوى المرئي بين الأعضاء، حيث يمكن لهذه الشاشات الاتصال بأجهزة الهواتف الذكية الخاصة بالمشاركين في ورش العمل، وكذلك حواسيبهم المحمولة، وعرض المحتوى المرئي لاسلكياً، ويضم مقر المختبر مرافق مساندة كقاعة استراحة، وأماكن للصلاة وغرف للاجتماعات.

وترأس سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أولى جلسات مختبر الإبداع التي خصصت لتطوير الخدمات، التي تقدمها الهيئة لقطاع الأعمال بهدف إيجاد حلول للتحديات القائمة في هذا المجال، وشارك في الجلسة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، إضافة إلى مجموعة من طلاب الجامعات، وممثل من شركة (أرنست آند يونغ) للاستشارات.

وقال الطاير: إن هيئة الطرق والمواصلات تسعى من خلال مختبرات الإبداع الحكومي أن يكون لها أثر ملموس في تطوير العمل بالهيئة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو قيادة سباق التميز، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الابتكار هو أن تكون أو لا تكون: أنا حكومة مبتكرة، إذن أنا حكومة موجودة، كما أكد سموه أن استدامة المؤسسات مرهونة بقدرتها على الابتكـار، وخلق فرص لبدايات جديدة تعزز من قدراتها التنافسية.

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دعم الإبداع

> وأضاف: هذه الحقيقة كانت حاضرة في هيئة الطرق والمواصلات منذ بدايات تأسيسها، حيث أدركت قيادة الهيئة أن نموها وتقدمها وقدرتها على المنافسة في ميادين التميز تعتمد بشكل كبير على الابتكـار، وتقديم القيمة المضافة في جميع مشاريعها، وخدماتها، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات لدعم جهودها في مجال الإبداع، حيث شكلت فريق الغد في عام 2007، وأطلقت جائزة هيئة الطرق والمواصلات للبحث العلمي في عام 2012، وفي عام 2013 تم تأسيس مركز الإبداع، وإنشاء قسم الإبداع، واعتماد الإطار العام للبحوث والتطوير، وفي عام 2014 تم إنشاء قسم البحوث والتطوير والابتكـار.

وأكد سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن هذه المبادرات ساهمت في تميز مشاريع الهيئة، وحصولها على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، حيث فازت الهيئة بجائزة الجهة الراعية للإبداع في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز مرتين على التوالي 2014 و2015.

وقال: إن اختيار هيئة الطرق والمواصلات لمحور تطوير خدمات الهيئة المقدمة لقطاع الأعمال في أولى جلسات مختبر الإبداع لعدة أسباب منها (إسعاد الناس) باعتبارها تأتي في قمة أولويات قيادتنا الرشيدة، كما أن الاقتصاد يعتبر أحد محاور التنمية الرئيسة لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة دبي بشكل خاص، حيث تسعى دبي لإيجاد البيئة الجاذبة للاستثمارات العالمية والمشجعة وإطلاق المشاريع الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى أن الهيئة لديها أكثر من 49 خدمة تقدمها لقطاع الأعمال، الأمر الذي يستدعي العمل على تطويرها والوصول بها إلى مستويات عليا.

وطلب الطاير من الحضور المشاركة بفعالية في جلسات العصف الذهني، والتركيز على توليد أفكار مبتكرة وفريدة من نوعها، وتكون قابلة للتطبيق على المديين القريب والمتوسط، لتحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات قطاع الأعمال.



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> استعدادات مبكرة

> من جانبها قالت السيدة ليلى فريدون مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين رئيس لجنة الإشراف على استراتيجية الابتكار في الهيئة: إن التحضيرات لمختبر الإبداع الحكومي الأول للهيئة بدأت في شهر فبراير الماضي، حيث تم إعداد برنامج لتدريب وتأهيل المنسقين لإدارة جلسات العصف الذهني واعتمادهم من جهة عالمية لضمان احترافيتهم للخروج بأفضل النتائج من ورش العصف الذهني، كما تم دعوة مختلف شرائح المجتمع للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت: إن خطوات الإعداد لعقد مختبر الإبداع الحكومة الأول لهيئة الطرق والمواصلات، تلخصت في تحديد الهدف من المختبر، وتشكيل فريق العمل، وجدول الأعمال، وتحديد وتصميم محتوى المختبر، وكيفية اختيار المشاركين من داخل الهيئة وخارجها، ووضع خطة إعلامية لإشراك أكبر عدد ممكن من الأطراف المعنية سواء عن طريق المشاركة في جلسات العمل أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى، مشيرة إلى أن الهيئة عقدت جلسة تجريبية للتأكد من سير جلسات المختبر كما تم التخطيط لها من خلال الهيكل التنظيمي الذي تم إعداده لهذا الغرض لتقييم جميع مراحل المختبر من حيث الدقة والنوعية، وخلق الفرصة لإبداء الملاحظات والاقتراحات التطويرية.

وأكدت رئيس لجنة الإشراف على استراتيجية الابتكار بالهيئة، أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لمواكبة توجهات حكومتنا الرشيدة بالبحث عن حلول إبداعية تتلاءم مع متطلبات العصر بتطبيق نظرية (التفكير خارج الصندوق)، خاصة أن دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص تتبوأ مكانة معتبرة بين دول العالم المتقدم في مفاهيم التنافسية والابتكار الحكومي والمؤسسي في إسعاد مجتمعاتها.