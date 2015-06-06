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الجامعة العربية: إقامة مؤتمر لمعالجة الأوضاع الإنسانية بولايات السودان

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الجامعة العربية: إقامة مؤتمر لمعالجة الأوضاع الإنسانية بولايات السودان الجامعة العربية: إقامة مؤتمر لمعالجة الأوضاع الإنسانية بولايات السودان
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، إن الجامعة بصدد عقد مؤتمر لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية بعدد من الولايات السودانية، مشيرا إلى اعتزامهم استكمال التعهدات العربية لتنفيذ مشروعات إنسانية بالسودان، ضمن برنامج تم إعداده لهذا الغرض.

وأضاف العربى - فى الجزء الثانى من حواره مع وكالة السودان للأنباء بثته اليوم - أن الجامعة تعتزم ابتعاث وفد رفيع المستوى إلى دول عربية، لاستكمال التعهدات العربية لتنفيذ المشروعات الإنسانية بالسودان، مشيراً إلى أنها ستكتمل باستكمال الخطوات اللازمة لإنشاء آلية لتنسيق المساعدات الإنسانية العربية، لافتا إلى أن مكتب مبعوث الجامعة بالخرطوم سيقوم بالتنسيق مع المنظمات العربية العاملة فى السودان، لتكثيف أنشطتها فى إطار جماعى فى هذا المجال.

وأوضح العربى "أنه تم إنشاء 15 قرية ومركزا خدميا حتى الآن، ثم تنوعت أنشطتها لتشمل بناء 3 مستشفيات، وتنفيذ مشروعات لسبل كسب العيش تشمل 6 مشاريع، فضلا عن مشروعات أخرى تتعلق ببناء القدرات خاصة لخدمة المرأة والطفل، ودعم الأسر المنتجة .

ولفت إلى أن نشاط الجامعة العربية والتى تعمل فى إطار آلية مشتركة مع السودانية، امتد ليشمل كلا من ولايتى "جنوب كردفان، والنيل الأزرق"، وكذلك ولايات شرق السودان، موضحاً أنه ستتم إعادة تأهيل عدد من المدارس وتسيير قوافل طبية، مشيرا لطرحهم مبادرة منفردة لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية فى المنطقتين،"جنوب كردفان والنيل الأزرق"، قبل أن تصبح مبادرة ثلاثية بانضمام الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى إليها.
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مصر 365

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