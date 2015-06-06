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قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين والمزارعين فى قطاع غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين والمزارعين فى قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين والمزارعين فى قطاع غزة
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السبت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين والصيادين الفلسطينيين فى قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيد قبالة سواحل مدينة غزة مما أجبر الصيادين على مغادرة البحر وعدم إكمال عملية الصيد.
>وأشارت إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف تجاه المزارعين ومنازل المواطنين الفلسطينيين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال،كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.
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مصر 365