"عاشق شرم الشيخ" يزور المدينة للمرة الـ112.. والمحافظ يمنحه هدية تذكارية

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ، صباح اليوم، المواطن الأردنى يزن الكيلانى وأسرته والذى يزور شرم الشيخ للمرة 12، وكان المحافظ قد تقابل مع الكيلانى أثناء زيارته رقم 106، وها هى المرة الـ112 .

وأشار "الكيلانى"، إلى أنه يعشق شرم الشيخ بجنون ويعتبرها بلده الثانى، وأنه يقوم بزيارتها أكثر من مرة فى العام، ويحظى بحب وحفاوة أشقائه المصريين ويستمتع بجمالها الخلاب فضلا عن الأمن والأمان الذى تتمتع به المدينة.

من جانبه قال المحافظ للمواطن الأردنى، إنه ليس غريبا سائحا، بل ابن من أبناء شرم الشيخ، وقدم له هدية تذكارية له، متمنيا أن زيادة زياراته لشرم الشيخ، وأن يكون سفيرا للمدينة فى المملكة الأردنية.

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