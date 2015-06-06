تأجيل جميع القضايا الجنائية فى سوهاج مع بدء إضراب المحامين

بدأ منذ قليل المحامون بمحافظة سوهاج الإضراب عن العمل بجميع محاكم سوهاج، تضامنًا مع زميلهم الذى تم الاعتداء عليه من قبل الشرطة فى دمياط، وقامت المحاكم بتأجيل جميع القضايا الجنائية فيما عدا تجديدات الحبس فى محاكم الجنح والجنايات.

ومن جانبه قال علاء الطرابيشى وكيل نقابة المحامين بسوهاج، إن جميع المحامين أضربوا اليوم استجابة للإضراب العام على مستوى الجمهورية بعد اعتداء ضابط على زميلهم، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل جميع القضايا وقام القضاة بالاستجابة للمحامين بسبب الإضراب.

وأضاف الطرابيشى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أن الإضراب مستمر إلى نهاية اليوم، مطالبًا بتوفيق الأوضاع وتوسط الدولة والعمل بين المحامين والشرطة.