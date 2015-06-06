أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تأجيل جميع القضايا الجنائية فى سوهاج مع بدء إضراب المحامين

Google+ Print
تأجيل جميع القضايا الجنائية فى سوهاج مع بدء إضراب المحامين تأجيل جميع القضايا الجنائية فى سوهاج مع بدء إضراب المحامين
بدأ منذ قليل المحامون بمحافظة سوهاج الإضراب عن العمل بجميع محاكم سوهاج، تضامنًا مع زميلهم الذى تم الاعتداء عليه من قبل الشرطة فى دمياط، وقامت المحاكم بتأجيل جميع القضايا الجنائية فيما عدا تجديدات الحبس فى محاكم الجنح والجنايات.

ومن جانبه قال علاء الطرابيشى وكيل نقابة المحامين بسوهاج، إن جميع المحامين أضربوا اليوم استجابة للإضراب العام على مستوى الجمهورية بعد اعتداء ضابط على زميلهم، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل جميع القضايا وقام القضاة بالاستجابة للمحامين بسبب الإضراب.

وأضاف الطرابيشى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أن الإضراب مستمر إلى نهاية اليوم، مطالبًا بتوفيق الأوضاع وتوسط الدولة والعمل بين المحامين والشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365