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الخرشوف والكرنب للحفاظ على البشرة والشباب الدائم

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الخرشوف والكرنب للحفاظ على البشرة والشباب الدائم الخرشوف والكرنب للحفاظ على البشرة والشباب الدائم
جمال البشرة ونضارتها هو مفتاح الشباب والجمال الدائم، البعض يعتقد أن الحصول على البشرة المثالية يتطلب إنفاق المزيد من الأموال على مستحضرات التجميل العالمية غالية الثمن، ولكن الأطباء يؤكدوا أن جمال البشرة يبدأ وينتهى بالتغذية السليمة الصحية.

الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية العلاجية، يؤكد أن هناك أنواعا محددة من الأطعمة تحتوى على عددا من الفيتامينات والمعادن الضرورية لبشرة نضرة وشابه، وأهمها على سبيل المثال الخرشوف والكرنب.

وأهم فوائد الخرشوف كما يوضحها خالد هو احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتى تعد من أهم العناصر الضرورية لمنع التجاعيد وعوامل الشيخوخة من زحفها للبشرة، وبالتالى فتناول الخرشوف فى برنامجنا الغذائى، يضمن تأخر ظهور علامات تقدم السن ويساعد على حفاظ البشرة على شبابها ورونقها لفترات طويلة.

الكرنب أيضا من الخضراوات الغنية بالعديد من الفيتامينات، وأهمها فيتامين (B) المركب، و(A) و(E)، وهى تعد مجموعة من أهم الفيتامينات التى تدخل فى تركيب أفضل المستحضرات العالمية للعناية بالبشرة.

بجانب احتوائه على عدد من المعدن كالحديد والفسفور والبوتاسيوم والماغنيسيوم، وهى من أهم المعادن التى تساعد على نضارة البشرة وتحافظ على رونقها.
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