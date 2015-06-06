الكهرباء: أجرينا صيانة لمصادر تغذية لجان الامتحانات.. وفرق للتدخل الفنى

استعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لتأمين التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى، لضمان عدم تأثر الطلاب بأى أعطال مفاجئة أو غيرها خاصة بالكهرباء.

وأشار الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن كل شركات توزيع كهرباء على مستوى الجمهورى بها فرق فنية للتدخل السريع أثناء الأعطال الطارئة، وسيتم دعمها بوحدات ديزل احتياطية فى حالة انقطاع التيار لأى سبب.

وكشف أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية راجعت مصادر التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة، طبقًا للخريطة التى أعدتها وزارة التربية والتعليم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم إجراء صيانة عامة لمصادر التغذية الكهربائية للجان الامتحانات من خلال مسح شامل على مستوى الجمهورية لضمان عدم حدوث أى أعطال فنية خلال فترة الامتحانات أو التصحيح، موضحًا أنه تم التأكد من أن اللجان العامة تعتمد على مصدرين لتغذية كهربائية.

وقال اليمانى: إنه تم إخطار مركز التحكم القومى بخريطة لجان الثانوية العامة سواء العامة أو الفرعية لاستثناها من تخفيف الأحمال - إن وجد- طوال فترة الامتحانات، موضحًا أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال من فترة بسبب انتظام ضخ الوقود وإضافة قدرات جديدة للشبكة.

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية من داخل غرفة عمليات الوزارة