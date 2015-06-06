محلب يتابع مع وزير التربية والتعليم سير أول أيام امتحانات الثانوية العامة

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع": إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، لمتابعة سير أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

كما تابع رئيس الوزراء مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى متابعته لعدد من القضايا الأخرى معه ومنها إضراب المحامين.

وكان رئيس الوزراء قد كلف فى اجتماع الحكومة الأخير كل من وزيرى الداخلية والتربية والتعليم بوضع آلية لمنع الغش فى امتحانات الثانوية العامة.

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية من داخل غرفة عمليات الوزارة