مكتب التمثيل التجارى ببكين: استثمارات الصين فى مصر تبلغ 477 مليون دولار

كشف رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى بكين الوزير المفوض الدكتور أيمن على عثمان، أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الصينية فى مصر حتى يناير الماضى بلغت 477 مليون دولار أمريكى.

وقال فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بكين اليوم، إن الصين تحتل حاليا المركز الرابع والعشرين بين الدول المستثمرة فى مصر من خلال 1,213 شركة تعمل فى العديد من المشروعات الاستثمارية، مضيفا: أن هذه الشركات تستثمر أموالها فى المشاريع الصناعية بنسبة 68% والخدمات التمويلية بنسبة 15% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9% وقطاعات أخرى بنسبة 8%.

وقال إن أهم الشركات الصينية التى لها استثمارات فى مصر هى جوشى مصر للفايبر جلاس، حيث يبلغ حجم استثماراتها فى مجال صناعة وإنتاج الألياف الزجاجية 67 مليون دولار أمريكى، أما فى قطاع البناء والتشييد فهناك شركة تيدا إيجيبت للاستثمار والتى تبلغ استثماراتها 64 مليون دولار هذا بالإضافة إلى شركة إيجيماك التى تبلغ استثماراتها فى مجال المحطات الكهربائية 35 مليون دولار وفى مجال البترول توجد شركة سينوبيك للحفر التى تستثمر 20 مليون دولار فى قطاع حفر الآبار البترولية وفى الصناعات الغذائية توجد شركة آنجيل ييست باستثمارات تقدر ب 20 مليون دولار. هذا بالإضافة إلى شركات أخرى لها استثمارات تبلغ حوالى 12 مليون دولار فى قطاع صناعة السيارات وفى صناعة الرخام تبلغ 10 ملايين دولار.

وطالب رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى بكين، بسرعة العمل على حل أى مشاكل قد تواجه الشركات الصينية بما يعطى مؤشرات إيجابية لجذب المزيد من الشركات لتوجيه استثماراتها لمصر مع العمل على تحديث الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات والموقعة بين البلدين فى عام 1994، وكذا اتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقعة عام 1999.

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