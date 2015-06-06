الكهرباء: سنحقق الاكتفاء الذاتى ونصدر الطاقة بعد تنفيذ عقود "سيمنز"

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نتائج الـ4 عقود استثمارية فى مجال الكهرباء والطاقة التى تم توقيعها مع شركة سيمنز الألمانية، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، ستؤدى إلى وصول السعة الإنتاجية إلى ما يفوق احتياج مصر ، لافتا إلى أنه سيتم تصدير المنتج للخارج.

وقال شاكر، حسب بيان منذ قليل، إن هذه العقود الأربعة التى تم توقيعها مع ألمانيا خلال زيارة الرئيس السيسى هى ضمن الـ21 مذكرة تفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر مارس الاقتصادى الذى عقد شرم الشيخ، حيث تبلغ تكلفتها 8 مليارات يورو.

وأضاف الوزير أن تلك العقود تتضمن إنشاء 3 محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية 14 ألفا و400 ميجا وات بقدرة 4800 ميجا وات للمحطة الواحدة.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمحطات تبلغ حوالى 6 مليارات يورو بكل من محافظة بنى سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع بمحور قناة السويس الجديدة لتصنيع ريش توربينات محطات الرياح، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 2 مليار يورو.

وأوضح شاكر أن السعة الإنتاجية للمصنع تعادل 340 ميجا وات سنويا، لافتا إلى أنه خلال 7 سنوات سيغطى احتياجات 2000 ميجا وات.

>