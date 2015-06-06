أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الكهرباء: سنحقق الاكتفاء الذاتى ونصدر الطاقة بعد تنفيذ عقود "سيمنز"

Google+ Print
الكهرباء: سنحقق الاكتفاء الذاتى ونصدر الطاقة بعد تنفيذ عقود "سيمنز" الكهرباء: سنحقق الاكتفاء الذاتى ونصدر الطاقة بعد تنفيذ عقود "سيمنز"
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نتائج الـ4 عقود استثمارية فى مجال الكهرباء والطاقة التى تم توقيعها مع شركة سيمنز الألمانية، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، ستؤدى إلى وصول السعة الإنتاجية إلى ما يفوق احتياج ، لافتا إلى أنه سيتم تصدير المنتج للخارج.

وقال شاكر، حسب بيان منذ قليل، إن هذه العقود الأربعة التى تم توقيعها مع ألمانيا خلال زيارة الرئيس السيسى هى ضمن الـ21 مذكرة تفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر مارس الاقتصادى الذى عقد شرم الشيخ، حيث تبلغ تكلفتها 8 مليارات يورو.

وأضاف الوزير أن تلك العقود تتضمن إنشاء 3 محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية 14 ألفا و400 ميجا وات بقدرة 4800 ميجا وات للمحطة الواحدة.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمحطات تبلغ حوالى 6 مليارات يورو بكل من محافظة بنى سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع بمحور قناة السويس الجديدة لتصنيع ريش توربينات محطات الرياح، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 2 مليار يورو.

وأوضح شاكر أن السعة الإنتاجية للمصنع تعادل 340 ميجا وات سنويا، لافتا إلى أنه خلال 7 سنوات سيغطى احتياجات 2000 ميجا وات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر