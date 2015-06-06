إذاعة أمريكية: حماس وسكان غزة يحفرون أنفاق تهريب جديدة مع مصر

قالت الإذاعة العامة القومية "NPR"الأمريكية، إنه وسط ظروف معيشية تزداد سوءا داخل قطاع غزة المحاصر، فإن سكان غزة يواصلون حفر أنفاق جديدة، على الرغم من قيام الجيش المصرى بحملة مشددة لهدم أنفاق التهريب التى تستخدم لجلب السلاح والبضائع، فضلا عن نقل العناصر الإرهابية.

ونقلت الإذاعة الأمريكية، فى تقرير من غزة نشرته على موقعها الإلكترونى، السبت، عن أبو محمد، وهو أب لـ10 أطفال، قوله "لم يعد هناك أى أنفاق أسفل المنازل عند الحدود المصرية بعد". وأضاف أن فتحات الأنفاق المتبقية تنتهى أسفل شجرة أو تحت كومة من الأنقاض.

ونقلت الإذاعة الأمريكية عن البعض حديثهم عن معاناة أهل غزة نتيجة توقف عمليات تهريب البضائع من مصر إلى القطاع المحاصر، الذى يعانى أزمة مالية نتيجة ضعف تحصيل الضرائب وارتفاع نسبة البطالة.



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