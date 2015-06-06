بعد نشر تحقيق عن حالتها.. قراء اليوم السابع يبدأون علاج "الست مسعدة" الاثنين

تجمع عدد من جروب "الست بتاعة المنيا"، بميدان التحرير للاتفاق على كيفية جمع الـ70 ألف جنيه، التى تحتاجها عملية الست مسعدة، المصابة بداء الفيل.

واتفق مؤسس الجروب رامى جمال وبعض قراء اليوم السابع الراغبين فى المساهمة فى علاج السيدة المريضة بالمنيا والمصابة بداء الفيل، بعد نشر"اليوم السابع" مأساتها، على كيفية تلقى التبرعات، كما اتفقوا على البدء الاثنين المقبل فى علاج السيدة مسعدة، حيث تم الاتفاق مع الدكتور أحمد طارق عطا أستاذ جراحة التجميل كلية طب قصر العينى، على حجز السيدة مسعدة بقصر العينى بداية من يوم الاثنين المقبل للبدء فى عمل التحاليل، ومن ثم بدء العلاج.

يذكر أن مسعدة خلف محمد، 49 سنة، مصابة بداء الفيل وتحتاج إلى إجراء عملية بـ70 ألف جنيه، وهى من قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، تعيش بمفردها بعد وفاة زوجها وهجر بناتها الثلاث بعد زواجهن، وتتقاضى معاش زوجها، والذى يبلغ 600 جنيه تنفق منه شهريًا 300 جنيه على الأدوية التى تقوم بشرائها.



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دكتور أحمد طارق عطا



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الزميل مصطفى فرغلى يتوسط شباب المبادرة

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