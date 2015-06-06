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من دلوقتى عود نفسك على الصيام.. قلل الدهون والنشويات واشرب مية كتير

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من دلوقتى عود نفسك على الصيام.. قلل الدهون والنشويات واشرب مية كتير من دلوقتى عود نفسك على الصيام.. قلل الدهون والنشويات واشرب مية كتير
مع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظة، واقتراب شهر رمضان، قد يشعر الكثيرون بصعوبة الصيام نظرا لإفراز الجسم الكثير من العرق، فيصبح أكثر عرضة للإصابة بالجفاف.

وفى هذا السياق يقول الدكتور هانى كمال أخصائى التغذية والسمنة، إنه فى شهر رمضان هذا العام، ترتفع درجات الحرارة عن السنوات السابقة والتى تعدت الـ30 درجة مئوية، لذا فمن الضرورى لتجنب المضاعفات الناتجة عن الصيام فى الحرارة المرتفعة، اعتياد شرب كميات كبيرة من الماء والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة التى تحتوى على كميات كبيرة من الماء، كالبروكلى والخس والبرتقال واليوسفى والبطيخ والأناناس، وضرورة وجود فارق زمنى بين الوجبات قبل بداية شهر رمضان لتكون 8 ساعات بين الوجبة والأخرى.

ويتابع قبل الصيام من الضرورى التقليل من كمية والنشويات، واعتياد تناول الشوربة قبل البدء فى تناول الطعام، وذلك لتجنب مشاكل المعدة أثناء الصيام، كما يجب الابتعاد عن حرارة الشمس لتجنب إفراز الجسم الكثير من العرق والإصابة بالجفاف.

يشير أنه من الضرورى التقليل من تناول المشروبات الغازية والتى تحتوى على كافين، لأنها تعرض الشخص للعطش، والتقليل منها يجعل الشخص أكثر تحملا للصيام ويتجنب الشعور بالصداع نظرا لاعتياد الجسم عليها وفى حالة التقليل منه بشكل مفاجئ تظهر مضاعفات كالصداع والعصبية.

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مصر 365

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