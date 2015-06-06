ضبط 35637 صاروخ ألعاب نارية خلال حملة أمنية بمنفلوط

تمكن فريق ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط، من ضبط 35637 صاروخ ألعاب نارية، وذلك من خلال الحملة التى شنتها القوات لضبط المتاجرين فى الألعاب النارية بدائرة المركز.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن فريق ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط من ضبط "مصطفى. م" 49 سنة حاصل على دبلوم ومقيم فى بندر منفلوط وبحوزته 35637 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.