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"واتس آب اليوم السابع": مستشفى التأمين بالقليوبية ترفض علاج مواطن

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"واتس آب اليوم السابع": مستشفى التأمين بالقليوبية ترفض علاج مواطن "واتس آب اليوم السابع": مستشفى التأمين بالقليوبية ترفض علاج مواطن
استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتساب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد القراء استغاثة لوزير الصحة، لمطالبته بصرف العلاج المقرر لوالده والذى يعانى من مرض فيروس سى، حيث تم عمل التحاليل الطبية الخاصة به بوزارة الصحة، وتم تحويله لمستشفى التأمين الصحى بمؤسسة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وعند استلام العلاج تم إبلاغه بأنه لن يتم الصرف العلاج لتجاوزه سن الـ60 عاما.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.
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