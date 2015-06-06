"واتس آب اليوم السابع": مستشفى التأمين بالقليوبية ترفض علاج مواطن

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتساب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد القراء استغاثة لوزير الصحة، لمطالبته بصرف العلاج المقرر لوالده والذى يعانى من مرض فيروس سى، حيث تم عمل التحاليل الطبية الخاصة به بوزارة الصحة، وتم تحويله لمستشفى التأمين الصحى بمؤسسة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وعند استلام العلاج تم إبلاغه بأنه لن يتم الصرف العلاج لتجاوزه سن الـ60 عاما.

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