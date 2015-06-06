مستشفى التأمين الصحى بشبرا يجرى عملية تثبيت فكين تستغرق 11ساعة متواصلة

أجرى مستشفى النيل للتأمين الصحى فرع القليوبية بشبر الخيمة أطول عملية جراحية فى تاريخ المستشفى ظلت 11 ساعة متواصلة لتثبيت فكين لمريض إثر تعرضه لحادث أليم وكللت جهود فريق الأطباء بنجاح العملية.

أكد الدكتور أحمد حجاج، مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى فرع القليوبية لـ"اليوم السابع"، أن طوارئ المستشفى استقبلت المريض "عمر محمد" ١٨ سنة فى حادث طريق فى غيبوبة تامة نتيجة ارتجاج بالمخ، وتبين أنه يعانى من كسور مضاعفة بعظام الفكين وكسر بالمفصل الأيسر للفك السفلى مع وجود كسر بالذراع اليمنى والساق اليسرى.

تم حجز المريض بالعناية المركزة لمدة أسبوع حتى استقرت حالته وأصبح مهيئا لعمل تثبيت لعظام الفك والذراع، وتم التدخل الجراحى فى تمام الساعة الواحدة ظهرا باشتراك نخبة من جراحى التجميل والوجه والفكين والعظام والتخدير والعناية المركزة.

تم الانتهاء من الحالة بنجاح فى تمام الحادية عشرة مساء لتستغرق أكثر من إحدى عشرة ساعة عمل متواصلة بالتناوب بين الجراحين تم خلالها تثبيت عظام ومفصل الوجه باستخدام الشرائح ومسامير التثبيت وتم تثبيت عظمة الذراع المكسورة بعد استكشاف الكسر واستبعاد إصابة الأوعية الدموية الرئيسية والأعصاب المغذية.

وقد كللت العملية بالنجاح على يد كل من الأستاذ الدكتور أيمن أبو المكارم أستاذ جراحات التجميل والوجه والفكين والجراحات الميكروسكوبية بجامعة عين شمس، بمعاونة لفيف من أخصائيى جراحة التجميل والوجه والفكين بمستشفى النيل الدكتور أحمد عبدالهادى- والدكتور أحمد كامل عتمان والدكتور محمد صلاح.

وتم تثبيت عظمة الذراع بواسطة الدكتور أحمد مصطفى، أخصائى جراحة العظام بمستشفى النيل، وقام بتخدير الحالة الأستاذ الدكتور سيمون أستاذ مساعد التخدير والرعاية المركزة بجامعة عين شمس بمعاونة مساعدى العمليات بالمستشفى.

وأكد مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى نجاح العملية واستقرار حالة المريض.