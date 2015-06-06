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سقوط سائق وعامل لحيازتهما بنادق خرطوش وطلقات فى أسوان

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سقوط سائق وعامل لحيازتهما بنادق خرطوش وطلقات فى أسوان سقوط سائق وعامل لحيازتهما بنادق خرطوش وطلقات فى أسوان
ألقت اليوم السبت، مباحث دراو القبض على سائق وعامل بحيازتهما بندقيتين خرطوش عيار 12مم وطلقات حية تم اقتيادهما لديوان المركز فيما أخطرت النيابة العامة للتصرف.

وكانت مأمورية ضبطية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، تمكنت من ضبط المتهم حسن.م 25 سنة سائق وبحيازته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش و7 طلقات من نفس عيار البندقية، تحرر بذلك المحضر (942) إدارى دراو.

وتم ضبط المتهم مصطفى. ع 35 سنة عامل وبحيازته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتين من نفس عيار البندقية. وتحرر بذلك المحضر (941) إدارى دراو وجار العرض على نيابة المركز لتولى التحقيق.

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مصر 365