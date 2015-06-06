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السيدات أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة

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السيدات أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة السيدات أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة
يعانى البعض من الإصابة بحصوات المرارة نتيجة أسباب مختلفة، حيث تساهم زيادة الوزن وفقدان الوزن السريع فى تكوين الحصوات بالمرارة.

المرارة
>حول ذلك يقول الدكتور أحمد غازى، مدرس مساعد الأمراض المتوطنة، إن المرارة هى أحد ملحقات الجهاز الهضمى حيث تتواجد بباطن الكبد على هيئة عضو كمثرى الشكل ووظيفتها تخزين العصارة الصفراوية التى يفرزها الكبد وتقوم بضخها عن طريق القناة المرارية إلى الإثنى عشر للمساعدة على هضم .

كيف تتكون حصوات المرارة
>ويستكمل د. غازى قائلا "الحصوات المرارية هى إحدى المشاكل الشائعة للجهاز الهضمى وعبارة عن حصوات صغيرة تتكون داخل المرارة بسبب تغير فى نسب المكونات داخل العصارة الصفراوية التى تتكون من الكوليسترول وبعض الأملاح الأخرى".

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة
>ويتابع د. غازى: هناك بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة وهم:
>1) السيدات نظرًا لأن هرمون الأنوثة يقوم بعمل تغيرات حركية فى جدار المرارة مما يؤدى إلى ترسب إفراز المرارة بالتالى تكوين الحصوات.
>2) زيادة الوزن ويصاحبه زيادة فى نسب الكوليسترول بالدم والذى يساهم فى زيادة العصارة المرارية وتكوين الحصوات.
>3) فقدان الوزن السريع الذى يؤدى إلى حدوث اضطرابات فى التمثيل الغذائى للدهون.

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مصر 365

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