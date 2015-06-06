مضاعفات التهابات الجيوب الأنفية عند الأطفال.. أخطرها التهاب العصب البصرى

الجيوب الأنفية إحدى المشاكل الصحية التى تصيب الأنف نتيجة عوامل وأسباب عديدة، كما هناك بعض المضاعفات التى من الممكن أن يتعرض لها الأطفال نتيجة عدم حصول الطفل على العلاج المناسب.

حول ذلك تقول نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، عادة يصاب الأطفال بالتهاب الجيوب الأنفية نتيجة وجود بعض الجراثيم مثل العقديات الرئوية التى تؤدى لالتهاب الجيوب الأنفية والأذن الوسطى أيضًا.

>وتستكمل د. نهى قائلة: هناك بعض العلامات والأعراض التى تظهر على الطفل والتى تشير إلى إصابته بالتهاب الجيوب الأنفية وأهمها:>1) رشح مستمر من الأنف.>2) سعال.>3) صداع وآلام بالوجه لدى الأطفال الكبار.

وتتابع د. نهى قائلة: "يتم تشخيص التهاب الجيوب الأنفية من خلال الكشف الإكلينكى أو إجراء أشعة مقطعية على الأنف لتحديد حجم الجيوب الأنفية، وعند التأكد من وجود التهاب يتم وصف بعض المضادات الحيوية وبخاخ للأنف وأدوية مضادة للحساسية".

وتشير د. نهى إلى أنه يجب على الأمهات الاهتمام بإعطاء طفلها العلاج المناسب لتفادى تعرضه لبعض مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية والتى تصل إلى التهاب بالنسيج الخلوى بالعصب البصرى والذى يصل إلى الجمجمة.

مضيفة أنه تتشابه أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال مع أعراض بعض الأمراض الأخرى مثل الالتهاب الأرجى أحد أنواع التهابات التى تصيب الأنف لفترة وتكون أعراضها متشابهة مع أعراض الجيوب الأنفية مثل الرشح وصعوبة التنفس التى يعتقد البعض أنها التهاب بالجيوب الأنفية.