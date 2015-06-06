لطلبة الثانوية.. هيئ نفسك للأسئلة الصعبة قبل الاعتماد على السهلة

فى سباق الثانوية العامة لابد أن يهتم الطالب بتطبيق طرق التحفيز النفسى للحفاظ على اتزانه العقلى والنفسى داخل لجنة الامتحان، وفى هذا الأمر ينصح الدكتور ياسر خالد أخصائى الأمراض النفسية بضرورة التركيز على التهيئة النفسية للجزئيات الصعبة فى المنهج الدراسى وبالتالى توقع الأسئلة الصعبة ومحاولة توقع رؤيتها فى الامتحان، فهذه الصدمة المبدئية والمخففة بمثابة تدريب نفسى تمهيدى لصدمات الامتحان.

وأوضح أخصائى الأمراض النفسية أن التركيز على الأسئلة السهلة وتوقعها للنجاة من صعوبة الامتحان، أمر غير مضمون، وعلى الطالب أن يكون أكثر استعدادا للأسئلة الصعبة قبل السهلة، حتى لا يعانى من صدمة مفاجئة عند دخوله لجنة الامتحان، فالأسئلة والجزئيات الصعبة، تصدم المخ، وقد يعانى الطالب حينها من آثار هذه الصدمة، كالنسيان ، والخوف، والارتياب، والرعب، وصعوبة التركيز، وانعدام الفهم، وقلة القدرة على الكتابة، والحل، وانعدام قدرته على ضبط وقت الامتحان والإجابة.

ويؤكد ياسر على أهمية أن يتعرض الطالب لهذه الصدمة فى فترة المراجعات وقبل دخوله الامتحان، لزيادة حدة الاضطرابات النفسية التى من الممكن أن تصيبه داخل اللجنة، نتيجة زيادة حدة الضغوط النفسية والتوتر، لذا فالمراجعات وحل الامتحانات طريقة مثلى للمرور بهذه المواقف مبكرا.