مقدمو التوك شو...ممثلون في دراما رمضان

يحل عدد من إعلاميي مصر ضيوفاً على أكثر من مسلسل، ليجسّدوا شخصياتهم الحقيقية.

ويظهر الإعلامي عمرو الليثي كضيف شرف بمسلسل " لهفة " بطولة الفنان الكبير سمير غانم و دنيا سمير غانم والعديد من النجوم.

ويقوم الليثي بأداء دور مقدم برنامج " بوضوح " الذي يستضيف الفنان سمير غانم الذي يؤدي دور نقيب الكومبارس، للحديث عن مشاكل الكومبارس، وتعد هذه المرة هي الأولى التي يشارك فيها عمرو في أي من المسلسلات.

يشارك أيضا المذيع علي الكشوطي في مسلسل "بعد البداية"، ويظهر بشخصيته الحقيقية كمذيع في برنامج تليفزيوني يناقش قضية وفاة الصحفي "عمر نصر"، الذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي.

وسبق وقدم الكشوطي عدداً من البرامج الناجحة منها برنامج "أستوديو" الذي حاز عنه تكريم نقابة الموسيقيين في مصر لدوره ومساهمته في دعم الموسيقى.

مسلسل "بعد البداية"يشارك في بطولته كل من الفنانين روجينا وخالد سليم وطارق لطفي وفاروق الفيشاوي.

وسيكون الإعلامي شريف عامر ضيف شرف في مسلسلين هما "ذهاب وعودة"مع أحمد السقا ويجسد شريف شخصيته الحقيقة كمذيع يحقق في قضية اختطاف، والمسلسل الثاني هو"أستاذ ورئيس قسم" مع عادل إمام ،ويظهر في نفس المسلسل الإعلامي عمرو أديب.

ومن خلاله تقديمه حلقة عن الإسلام الوسطي يشارك الإعلامي محمود سعد كضيف شرف في مسلسل"دنيا جديدة"مع الفنان حسن يوسف، ورغم قرارها باعتزال التمثيل الا أن الإعلامية ريهام سعيد تتواجد في مسلسل "الكبير أوي" في جزئه الخامس مع الفنان الكوميدي أحمد مكي، وتظهر ريهام بشخصيتها الحقيقة كمقدمة برنامج "صبايا الخير"، وفي نفس هذا المسلسل يظهر الإعلامي أكرم حسني الذي اشتهر بتقديم شخصية سيد أبو حفيظة في برنامجه"أسعد الله مسائكم".