اليوم.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين فى خلية "طنطا الداعشية"

تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وحسن عيسى جلسات محاكمة 13 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طنطا الداعشية"، وذلك لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.