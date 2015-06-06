"واتس آب اليوم السابع ": محرقتا نفايات طبية وسط مساكن أهالى الشرقية

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتساب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسلت إحدى القراء، صورا لمحرقة نفايات طبية بمستشفى فاقوس العام، وأيضا داخل مستشفى الحميات المجاورة لها، التابعة لمحافظة الشرقية، والمتواجدة بالقرب من منازل الأهالى ومعهد أزهرى، مما يسبب خطورة انتشار الأمراض الخطيرة على المواطنين، موضحة أنه بالقرب من المحرقة توجد استراحة رئيس مجلس المدينة فى الجهة المقابلة، مما تعد أزمة طاحنة فى حد ذاتها.

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