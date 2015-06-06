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وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية من داخل غرفة عمليات الوزارة

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وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية من داخل غرفة عمليات الوزارة وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية من داخل غرفة عمليات الوزارة
أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم المصرى، أنه يتابع مجريات الأمور بلجان سير امتحانات النظام القديم والتى تبدأ فى التاسعة من صباح اليوم من داخل غرفة العمليات الرئيسية لديوان الوزارة، لافتا إلى أنه إذا لزم الأمر سيتم النزول والمرور على بعض لجان السير.

وفيما يتعلق بتفقد المحافظين لجان السير، أبدى وزير التربية والتعليم ترحيبه الكامل بدخول المحافظين لجان الامتحانات للتعرف على أى مشكلات قد توجد فى اللجنة والاطمئنان على انتظام الامتحانات، موضحا أن الأمر يقتصر فقط على لجنة السير من داخل المدرسة مطالبا بعدم الدخول داخل اللجنة لمنع توتر الطلاب، وتوفير الجو المناسب لهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن رؤساء اللجان تسلموا أول من أمس لجان السير، وتم التأكد من تجهيز اللجان أمس الجمعة من خلال الاتصال برؤساء اللجان.

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