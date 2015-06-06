لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء وإنجاز وإحلال 400 مسكن للمواطنين

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مجموعة من المشاريع الإسكانية للمواطنين، وإنشاء وإنجاز وتطوير العديد من الطرق.

فقد اعتمدت اللجنة التي عقدت اجتماعها في قصر الرئاسة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، أسماء 400 مواطن من مختلف إمارات الدولة من المستحقين التي تتطلب منازلهم الإحلال أو التخصيص.

كما اعتمدت اللجنة مشروع إنشاء وإنجاز 16 مسكناً للمواطنين في منطقة الطويين في إمارة الفجيرة، بمبلغ إجمالي وقدره/ 15,348,699 درهماً/، وتقديم خدمات استشارية هندسية لمشروع إنشاء وإنجاز طرق متفرقة في منطقة الرفاعة، الجزيرة الحمراء في إمارة رأس الخيمة بتكلفة إجمالية قدرها 2,316,000 درهم.

واعتمدت اللجنة مشاريع إنشاء وإنجاز طرق داخلية ووصلات رابطة للمجمعات السكنية في مناطق مختلفة من إمارات الدولة بتكلفة إجمالية مقدارها 142 مليونا وخمسمائة ألف درهم.

وأشاد معالي أحمد جمعة الزعابي بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لهذه المبادرات، وتوجيهات سموه بضرورة إنجازها في الوقت المحدد ووفق معايير السلامة العالمية.

وقال معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، إن هذه المشاريع تأتي استجابة من القيادة الرشيدة لمتطلبات عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في أي مكان في الدولة، إضافة إلى تحديث البنية التحتية وتعزيزها بما يخدم النشاط الاقتصادي والتجاري والسياحي في كافة إمارات الدولة.

حضر الاجتماع معالي أحمد جمعة الزعابي وأعضاء اللجنة: سعادة/ جبر محمد السويدي، وسعادة/ سعيد محمد المقبالي، وسعادة/ راشد سعيد العامري، وسعادة/ محمد عبدالله الرميثي، وسعادة فارس عبيد الظاهري، وسعادة محمد محمد صالح. وسعادة الهندس محمد ابراهيم الميل، والمهندس محمد حسن المعيني، والسيد/ علي محمد الدهماني.

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