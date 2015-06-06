الطقس اليوم غائم جزئياً وصحو غداً

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تساقطت أمس أمطار غزيرة على منطقة محضة، فيما كانت مصحوبة مع برد على منطقة خطم الشكلة.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الحالة الجوية إلى ظهور بعض السحب الركامية على المناطق الجبلية الشرقية القادمة شرقاً، وصادف ذلك وجود تخلل في الضغط في طبقات الهواء العالية على الدولة، مما أدى إلى تكون سريع لبعض الخلايا الرعدية المصحوبة بسحب متوسطة الارتفاع على الدولة، فيما ساعدت درجات الحرارة على وجود هواء مندفع من الأرض إلى الأعلى، الأمر الذي أدى إلى زيادة سمك هذه السحب فتساقطت منها أمطار مختلفة الشدة.

وتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم السبت غائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة شرقاً وجنوباً، وقد تتكون الغيوم الركامية عصراً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على المناطق الداخلية المكشوفة، والبحر مضطرب خاصة صباحاً، ويصبح متوسط الموج مع المساء في الخليج العربي وبحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف غرباً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم من 45 إلى 49 درجة في المناطق الداخلية، ومن 36 إلى 42 درجة في المناطق الساحلية، أما في المناطق الجبلية فتتراوح من 29 إلى 38 درجة.

وذكر المركز أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها يوم أمس الجمعة في الدولة كانت في منطقة حميم، حيث بلغت نحو 49.7 درجة مئوية، أما أقل درجة حرارة فقد تم تسجيلها في جبل مبرح وبلغت 19,4 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً وغائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة شرقاً وجنوباً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، مثيرة لبعض الغبار على المناطق الداخلية والمكشوفة، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل.

وحول إمكانية سقوط الأمطار في فصل الصيف، قال المركز: إن ارتفاع الحرارة والرطوبة والموقع الجغرافي وجغرافية دولة الإمارات تلعب دوراً في تشكل السحب الركامية وسقوط الأمطار، مشيراً إلى انه في حالة توافر تلك الشروط، يسهم في تساقط الأمطار في الدولة خاصة على المناطق الشرقية.

فصل الصيف

ويحظى فصل الصيف في الإمارات بشكل عام باهتمام ومتابعة خاصة وأكثر ما يشغل بال الجميع في فصل الصيف هو درجات الحرارة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في مختلف مناطق الدولة، حيث يشير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إلى أن فصل الصيف يبدأ مناخياً في 22 من شهر يونيو، وان أعلى درجة الحرارة المسجلة داخل الدولة في فصل الصيف بلغت 52.1 درجة مئوية، وذلك في عام 2002 في منطقة حرس الحدود الواقعة غرب الدولة.

كما يحدث أيضاً في فصل الصيف بحسب المركز حالات انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح النشطة المحملة بالغبار والمثيرة للأتربة، مثل الرياح الشمالية والرياح الشمالية الغربية، وكذلك تسارع الرياح الجنوبية المصحوبة بالمنخفض الحراري في الربع الخالي.

وذكر المركز أن أشهر فصل الصيف تبدأ مناخياً في 22 من يونيو، ويبلغ طول النهار أقصاه خلال السنة في الفترة الواقعة ما بين نهاية يونيو وبداية يوليو، والتي عندها تتعامد أشعة الشمس مع (مدار السرطان)، ويعمل هذا على تولد منخفض الهند الموسمي الذي يمتد من الشرق على المنطقة لترتفع درجات الحرارة على المنطقة.

وأضاف أنه عندما تتسارع الرياح الجنوبية المصحوبة بالمنخفض الحراري في الربع الخالي تعمل على إثارة الغبار والأتربة وتؤدي أيضاً إلى تدني الرؤية الأفقية، خاصة عند حمل هذه الرياح للغبار الذي يكون مصدرها الربع الخالي وتعمل على رفع درجات الحرارة.

أمطار الخير

وأضاف المركز أن الشروط تتوافر في فصل الصيف لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار على المنطقة الشرقية التي يوجد بها سلسلة الجبال الممتدة من الشمال باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة الساحل الشرقي، حيث إنها تلعب دوراً أساسياً في تكون السحب الركامية، حيث يتدفق بخار الماء الذي تحمله الرياح الشرقية القادمة من بحر العرب على المنطقة الشرقية ومع ارتفاع الحرارة ومع تصادمها بالجبال الشرقية تتكون السحب ثم تتطور إلى سحب ركامية يصاحبها عادة أمطار مختلفة الشدة، وتتسبب هذه السحب الركامية أيضاً في إثارة الرمال محلياً نتيجة للهواء الساقط من قاعدة السحب والتي تتأثر بها المناطق الجبلية والشرقية من الدولة.

وأوضح أن الدولة تشهد حالات سقوط أمطار في فصل الصيف نتيجة لالتقاء الكتلة الهوائية الساخنة والرطبة نسبياً القادمة من الجنوب والشرق مع كتلة هوائية رطبة ومعتدلة نسبياً قادمة من الشمال الغربي للدولة، يعمل ذلك على تكون سحب ركامية ممطرة على المناطق الداخلية والوسطى، حيث صاحب هطول الأمطار التي تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، مع حدوث البرق والرعد أحياناً.

وأضاف أنه وجد من خلال الدراسات المناخية التي تمت خلال السنوات السابقة أن فرصة تكون الضباب تقل بشكل كبير على الدولة خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس.

البحر خلال الصيف

وأكد المركز أن الدولة عندما تتأثر خلال فصل الصيف بالرياح الشمالية الغربية وأثناء مرور هذه الرياح النشطة والقوية على البحر تؤدي لاضطرابه، وأضاف أن الرياح المصاحبة للمنخفضات الاستوائية في حال تتولدها في بحر العرب تعمل على تأثر الساحل الشرقي برياح شرقية وجنوبية شرقية قوية تعمل على رفع الموج على الساحل الشرقي وتتسبب في غمر جزء من الساحل الشرقي من الدولة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد أنه يقوم بإصدار تنبؤات عالية الدقة لجميع الجهات الحيوية والسيادية والأمنية في الدولة وكذلك التحذيرات في حالات التي تتطلب ذلك مثل الأعاصير والرياح العاصفة والأمطار الشديدة أوالضباب والعواصف الترابية وغيرها من الظواهر التي لها آثار سلبية على المجتمع، ونشر هذه التنبؤات يومياً في وسائل الإعلام المختلفة، ويحرص المركز في سبيل ذلك على مواكبة التطورات العالمية في مجال التنبؤ بالطقس بما يضمن أعلى مستوى ممكن من الدقة.