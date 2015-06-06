مصدر: وصول مظاريف أسئلة الثانوية العامة إلى الإدارات الخارجية بالجيزة

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن أن أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام القديم وصلت إلى الإدارات التعليمية الخارجية على رأسها إدارات أطفيح والبدرشين ومنشأة القناطر، لافتا إلى أن باقى الإدارات الداخلية تتسلم مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالمديرية قبل بدء اللجان بوقت معين على أن تصل فى الثامنة والنصف إلى لجان السير.

وقال المصدر، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، إن السيارات التى نقلت الأسئلة إلى الإدارات الخارجية تمت بتأمين كاف من الشرطة وأفراد الأمن الإدارى بالإدارات التعليمية.

وفى سياق متصل، أكد المصدر أن إحدى لجان إدارات الهرم التعليمية كانت تحتاج إلى بعض المقاعد بها وتغيير البعض الآخر فتم الانتهاء منها منذ قليل، قبل وصول الطلاب إلى لجانهم.

جدير بالذكر أن 1322 طالبا وطالبة ضمن النظام القديم يختبرون اليوم فى مادة اللغة العربية.