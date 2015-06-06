"التحالف الشعبى": البرلمان القادم سيسيطر عليه رجال الأعمال وكبار العائلات

قال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقائم بأعمال رئيس الحزب، إن الإصرار على النظام الانتخابى الحالى يرسخ لبرلمان يسيطر عليه المستقلون من رجال الأعمال وكبار رجال الأعمال، مؤكدا أن البرلمان القادم إذا جاء بهذا الشكل سيكون غير قادر على القيام بدوره فى مراقبة الحكومة ووضع التشريعات.

وأضاف "الزاهد" لـ"اليوم السابع"، أن هناك حالة من الخلط لدى البعض حول دور البرلمان، موضحا أن البعض يرى أن دور البرلمان هو دعم السلطة التنفيذية وليس مراقبتها، مؤكدا أن ذلك يرسخ لنظام شمولى.

وأكد "الزاهد" أن حزب التحالف ثابت على موقفه بشأن عدم المشاركة فى الانتخابات، حتى الآن.

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