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لمرضى الحمى الروماتيزمية.. تعرف على أسباب الإصابة والمضاعفات

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لمرضى الحمى الروماتيزمية.. تعرف على أسباب الإصابة والمضاعفات لمرضى الحمى الروماتيزمية.. تعرف على أسباب الإصابة والمضاعفات
الحمى الروماتيزمية أحد الأمراض التى تصيب القلب والتى تساهم فى تعرض الأشخاص المصابين بها إلى بعض المشاكل الصحية مثل آلام المفاصل وخفقان القلب.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد فاروق، مدير وحدة طب الحالات الحراجة لأمراض القلب وأمراض الباطنى والسكر بالمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء، إنه من المعروف لدى الكثيرين أن أمراض القلب تحدث لكبار السن نتيجة التدخين بشراهة أو المصابين بأمراض مزمنة مثل مرض السكر ومرضى ارتفاع نسبة دهون الدم "الكوليسترول" والدهون الثلاثية.

الحمى الروماتيزمية

ويستكمل د. فاروق قائلا "هناك العديد من صغار السن مصابون بأمراض مزمنة بالقلب منذ الطفولة وتستمر معهم حتى مرحلة البلوغ مثل الحمى الروماتيزمية للقلب".

أسباب الحمى الروماتيزمية

ويتابع د. فاروق قائلا "الحمى الروماتيزمية بالقلب Rheumatic heart diseases هى أحد أمراض القلب المنتشرة فى نتيجة عدة أسباب مثل وجود استعداد جينى داخل الجسم أو حدوث مضاعفات شديدة فى أنسجة القلب نتيجة الإصابة ببكتيريا معينة تصيب الأشخاص تؤدى لحدوث التهابات متكررة من التهاب اللوزتين".

وأشار د. فاروق إلى أن هناك بعض الأعراض والعلامات الخطيرة بالنسبة للمصابين بالحمى الروماتيزمية مثل ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم وزيادة عدد ضربات القلب مع الشعور بخفقان وحدوث التهاب مفاصل الجسم المختلفة حيث يظهر فى أحد المفاصل ثم يختفى ليظهر مجددا فى مكان آخر. مضيفًا أنه فى بعض الحالات يصاب الأشخاص بصعوبة شديدة بالتنفس نتيجة تعرضهم لبعض مضاعفات الحمى الروماتيزمية.

لذلك ينصح د. فاروق بضرورة اهتمام المرضى المصابين بالحمى الروماتيزمية بالمواظبة على تلقى العلاج بانتظام والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

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مصر 365

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