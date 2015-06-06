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"النور السلفى" يطالب "محلب" و"المالية" بحماية موانئ بورسعيد من الكساد

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"النور السلفى" يطالب "محلب" و"المالية" بحماية موانئ بورسعيد من الكساد "النور السلفى" يطالب "محلب" و"المالية" بحماية موانئ بورسعيد من الكساد
أكد الدكتور محمود حجازى أمين عام حزب النور السلفى ببورسعيد لـ"اليوم السابع" أنه تقدم بطلب لكل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور هانى قدرى وزير المالية، يتضمن توحيد التقدير السلعى للبضائع الواردة على مستوى موانئ الجمهورية.

وأشار حجازى إلى أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة ارتفاع معدلات الكساد بميناء بورسعيد بسبب انضباطه بالمنشور السلعى، الذى أدى لارتفاع التقدير الجمركى للسلع بالميناء عن مثيله من الموانئ المصرية.

وأكد حجازى أن هناك بعض الأمثلة التى تدعمه فى مطلبه، لافتا أن تقدير "البى فى سى" فى بورسعيد بـ1650 دولارا بينما فى الإسكندرية بـ1050 دولارا ،مؤكدا عزوف المستوردين ولجوئهم لموانئ أخرى ما ترتب عليه ضياع ملايين من الدولارات على الدولة وإهداراً للمال العام وارتفاع نسبة الكساد بميناء بورسعيد.

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