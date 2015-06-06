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"التموين بالقليوبية": لجنة لتوفير احتياجات الثانوية العامة من وقود وخبز

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"التموين بالقليوبية": لجنة لتوفير احتياجات الثانوية العامة من وقود وخبز "التموين بالقليوبية": لجنة لتوفير احتياجات الثانوية العامة من وقود وخبز
قال جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات ولجنة على درجة عالية من الكفاءة بادارة التجارة الداخلية بالمديرية لمواجهة أى معوقات خلال امتحانات الثانوية العامة وخاصة ما يتعلق بتوفير الوقود لسيارات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة الخاصة بالطلاب ونقل المراقبين ولجان المتابعة وتذليل أى عقبات تواجههم فى هذا الشأن وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه سيتم توفير الخبز للمعلمين المنتدبين بالاستراحات فى 12 إدارة تعليمية بالتنسيق مع الإدارات التموينية والتعليمية لتوفير السلع الغذائية لـ 24 استراحة خاصة بالثانوية العامة.
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مصر 365

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