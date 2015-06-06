"التموين بالقليوبية": لجنة لتوفير احتياجات الثانوية العامة من وقود وخبز

قال جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات ولجنة على درجة عالية من الكفاءة بادارة التجارة الداخلية بالمديرية لمواجهة أى معوقات خلال امتحانات الثانوية العامة وخاصة ما يتعلق بتوفير الوقود لسيارات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة الخاصة بالطلاب ونقل المراقبين ولجان المتابعة وتذليل أى عقبات تواجههم فى هذا الشأن وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه سيتم توفير الخبز للمعلمين المنتدبين بالاستراحات فى 12 إدارة تعليمية بالتنسيق مع الإدارات التموينية والتعليمية لتوفير السلع الغذائية لـ 24 استراحة خاصة بالثانوية العامة.
وأضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه سيتم توفير الخبز للمعلمين المنتدبين بالاستراحات فى 12 إدارة تعليمية بالتنسيق مع الإدارات التموينية والتعليمية لتوفير السلع الغذائية لـ 24 استراحة خاصة بالثانوية العامة.
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