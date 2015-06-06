بالصور.. "تعليم كفر الشيخ": تسكين جميع مراقبى وملاحظى امتحانات الثانوية

أكد الدكتور شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع الملاحظين والمراقبين لامتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ، اليوم السبت، تم تسكينهم بالاستراحات المجهزة، أمس الجمعة، والتى أعدت لهم فى كل ومدن المحافظة وهى قريبة من لجان الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريحات صحفية، أن الاستراحات احتوت على كل الأجهزة التى يحتاج لها المراقبين والملاحظين لتيسير سبل الحياة اليومية لهم من تليفونات وبوتاجازات وثلاجات وغيرها، مشيرا إلى أن هناك لجانا تمر على الاستراحات للاطمئنان على توفير احتياجات المراقبين والملاحظين.



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إحدى الاستراحات بقلين



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جانب آخر من الاستراحات



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إحدى الاستراحات بسيدى سالم



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إحدى الاستراحات بسيدى غازى



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إحدى الاستراحات ببيلا



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الاستراحة بمطوبس



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الاستراحة بقلين



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استراحة مجهزة بكفر الشيخ



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إحدى الاستراحات بكفر الشيخ



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ستراحة للملاحظين بكفر الشيخ



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إحدى الاستراحات التى تسكين الملاحظين بها



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استراحة مجهزة



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استراحة بكفر الشيخ للمراقبين



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استراحة الملاحظين والمراقبين بكفر الشيخ