أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "تعليم كفر الشيخ": تسكين جميع مراقبى وملاحظى امتحانات الثانوية

Google+ Print
أكد الدكتور شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع الملاحظين والمراقبين لامتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ، اليوم السبت، تم تسكينهم بالاستراحات المجهزة، أمس الجمعة، والتى أعدت لهم فى كل ومدن المحافظة وهى قريبة من لجان الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريحات صحفية، أن الاستراحات احتوت على كل الأجهزة التى يحتاج لها المراقبين والملاحظين لتيسير سبل الحياة اليومية لهم من تليفونات وبوتاجازات وثلاجات وغيرها، مشيرا إلى أن هناك لجانا تمر على الاستراحات للاطمئنان على توفير احتياجات المراقبين والملاحظين.

إحدى الاستراحات بقلين -اليوم السابع -6 -2015
>

إحدى الاستراحات بقلين

جانب آخر من الاستراحات -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب آخر من الاستراحات

إحدى الاستراحات بسيدى سالم -اليوم السابع -6 -2015
>

إحدى الاستراحات بسيدى سالم

إحدى الاستراحات بسيدى غازى -اليوم السابع -6 -2015
>

إحدى الاستراحات بسيدى غازى

إحدى الاستراحات ببيلا -اليوم السابع -6 -2015
>

إحدى الاستراحات ببيلا

الاستراحة بمطوبس -اليوم السابع -6 -2015
>

الاستراحة بمطوبس

الاستراحة بقلين -اليوم السابع -6 -2015
>

الاستراحة بقلين

استراحة مجهزة بكفر الشيخ -اليوم السابع -6 -2015
>

استراحة مجهزة بكفر الشيخ

إحدى الاستراحات بكفر الشيخ -اليوم السابع -6 -2015
>

إحدى الاستراحات بكفر الشيخ

ستراحة للملاحظين بكفر الشيخ -اليوم السابع -6 -2015
>

ستراحة للملاحظين بكفر الشيخ

إحدى الاستراحات التى تسكين الملاحظين بها -اليوم السابع -6 -2015
>

إحدى الاستراحات التى تسكين الملاحظين بها

استراحة مجهزة -اليوم السابع -6 -2015
>

استراحة مجهزة

استراحة بكفر الشيخ للمراقبين -اليوم السابع -6 -2015
>

استراحة بكفر الشيخ للمراقبين

استراحة الملاحظين والمراقبين بكفر الشيخ -اليوم السابع -6 -2015
>

استراحة الملاحظين والمراقبين بكفر الشيخ


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365