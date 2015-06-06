مصدر بـ"النقل": إعادة فتح محطة مترو السادات متوقفة على موافقة "الداخلية"

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل الانتهاء من تركيب نظام الإطفاء الجديد بمحطة مترو أنور السادات، وفقا للمواصفات التى طلبتها شرطة النقل والمواصلات من أجل الموافقة على فتح المحطة للجمهور، لافتا إلى أن الشركة المنفذة انتهت من الملاحظات التى طلبتها الحماية المدنية على هذا النظام، مؤكدا أن قرار فتح المحطة متوقف على موافقة وزارة الداخلية.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم تركيب نظام جديد للإطفاء بالمحطة وفق الشروط التى قدمتها شرطة النقل والمواصلات لشركة المترو، من أجل الموافقة على فتح المحطة، وأن وزارة النقل نفذت كل طلباتها الأمنية وانتهت من تركيب نظام الإطفاء.

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