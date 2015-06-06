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"الحركة الوطنية": سنناقش مشاركة "النور" بالقائمة الموحدة الاجتماع المقبل

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"الحركة الوطنية": سنناقش مشاركة "النور" بالقائمة الموحدة الاجتماع المقبل "الحركة الوطنية": سنناقش مشاركة "النور" بالقائمة الموحدة الاجتماع المقبل
أكد المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية والقيادى بائتلاف الجبهة المصرية، أن الدعوة التى يتبناها الائتلاف بشأن تكوين القائمة الموحدة، والدعوة التى يتبناها حزب المحافظين تكمل بعضها البعض، مشيرا إلى أن اجتماع المحافظين يوم الثلاثاء القادم هدفه إيجاد أليه للتوافق بين الأحزاب.

وطالب "قدرى" لـ"اليوم السابع"، الأحزاب بالتأنى والهدوء الشديد فى مناقشة الأمر حتى يتم انجاحه خاصة بعد حالة التعثر التى مر بها فى الفترات السابقة، مشيرا إلى أن مشاركة حزب النور فى تكوين القائمة من عدمه سيكون محل نقاش فى الاجتماع القادم.


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