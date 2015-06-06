7 نصائح ذهبية لروتين يومى يخلصك من الوزن الزائد

خسارة الوزن لا تعتمد فقط على تغير العادات الغذائية، بل يجب أن تمتد لتشمل الروتين اليومى بالكامل.> وهذا الروتين كما يوضحه أخصائى التغذية خالد يوسف يرتكز على سبعة قواعد أساسية هم:

1- استبدل اللحوم الحمراء بالأسماك وخاصة الزيتية كالسالمون والمكاريل، فهى تحفز عملية الحرق والتمثيل الغذائى، وتعالج تصلب الشرايين كما تخلصك من دهون البطن.

2- تناول ما لا يقل عن ليترين ونصف من الماء يوميا، وأحرص على كوبين ماء قبل الوجبات بنصف ساعة، لمنحك شعورا بالشبع.

3- أحرص على تناول قدرا معقولا من الطعام الغنى بالألياف، كالفاصوليا الخضراء، فهى تحسن من عمل الأمعاء وتزيد من الشعور بالشبع مقابل كميات قلية من الطعام ولفترات طويلة.

4- قلل من حصة الكربوهيدرات مقابل حصة البروتين، فالنشويات تهضم سريعا، وتزيد من الشعور بالجوع، أما البروتينات فهى تحتاج وقتا أطول لهضمها، كما تمنحك شعورا بالشبع يمتد لساعات تالية.

5- أحرص على ممارسة الرياضة يوميا، فالرياضة تساعد على حرق الدهون وتنشيط عضلات الجسم، ويمتد ذلك التأثير لأيام متتالية بعد ممارستها.

6- أهتم بتنظيم مواعيد الطعام، واترك فترة كافية بين كل وجبة لا تقل عن ثلاثة إلى خمسة ساعات.

7- انتبه لكميات الطعام التى تتناولها، ولا تعتمد على كون نوعيه طعامك منخفضة السعرات الحرارية، فالإسراف فى الكميات قد يعوض ما تعتقد أنك لم تحصل عليه من سعرات.

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