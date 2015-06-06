طيران التحالف يشن غارات عنيفة على مواقع عسكرية جنوب صنعاء

شن طيران التحالف العربى فى وقت مبكر من صباح السبت بالتوقيت المحلى لليمن عدة غارات على مواقع عسكرية تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية وقوات عسكرية موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة اليمنية صنعاء، وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية طائرات التحالف شنت حوالى 10 غارات على معسكر المنشآت والتموين التابع لوزارة الداخلية جوار معسكر الحفا، بالإضافة إلى مخازن الأسلحة فى جبل نقم، جنوب العاصمة صنعاء.

وأشار السكان إلى أن دوى انفجارات عنيفة سُمع عقب تلك الغارات، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من تلك المواقع. ولا يزال الطيران يحلق بكثافة حتى اللحظة على أجواء العاصمة صنعاء.

وكان طيران التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية شن عدة غارات فى وقت سابق الجمعة على معسكر قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزى سابقاً" جنوب العاصمة صنعاء.

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