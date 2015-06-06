بالفيديو – أمريكا تقلب الطاولة على هولندا في 18 دقيقة

حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوزا رائعا على حساب هولندا في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم الجمعة بأربعة أهداف لثلاثة.

جاء هذا في إطار استعدادات هولندا لخوض مباراة أمام لاتفيا في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2016 التي تستضيفها فرنسا.

افتتح كلاس يان هونتيلار أهداف المباراة في الدقيقة 27، لكن جياسي زارديس عدل النتيجة لصالح أمريكا في الدقيقة 34.

عاد هونتيلار وسجل هدفا ثانيا لصالح الطواحين في الدقيقة 49، قبل أن يعزز ممفيس ديباي النتيجة بهدف ثالث بعد ذلك بأربع دقائق.

لكن بدأت استفاقة المنتخب الأمريكي في الدقيقة 71 حينما سجل جون بروكس الهدف الثاني، قبل أن يسجل دانيل وليامز الهدف الثالث والتعادل في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة 90 أحرز بوبي شو وود الهدف الرابع ليضمن لفريقه فوزا رائعا على حساب المنتخب الحاصل على المركز الثالث في كأس العالم 2014.