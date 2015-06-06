نهائي_الابطال - شابي وبيرلو .. صراع العقول الذكية في برلين

(إفي): في لعبة كرة القدم حين تتراجع اللياقة البدنية مع تقدم السن يحتفظ عدد نادر من اللاعبين بعبقريتهم بفضل ذكائهم الخططي، تكفيهم لمسة واحدة لضرب دفاعات الخصوم وصنع الفارق لفرقهم.

وسيشهد ملعب برلين الأوليمبي، في أهم ليلة بالموسم الكروي في نهائي دوري أبطال أوروبا، استضافة اثنين من أذكى العقول الكروية ممن يبحثون عن أفضل ختام لمسيرتهم بحمل الكأس ذات الأذنين..شابي هيرنانديز وبيرلو.

وستكون المباراة النهائية لدوري الأبطال هي الأخيرة لأسطورة فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا شابي، الذي حزم حقائبه بالفعل تمهيدا للانتقال إلى السد القطري، وذلك بعد 17 موسما مع النادي الكتالوني صنع خلالهما أمجادا لن تتكرر ربما.

أما أندريا بيرلو الذي يرفع شعار "أنا أفكر إذا أنا ألعب"، وهو عنوان كتاب عن سيرته الذاتية، فيبدو على وشك الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي متجها إلى الولايات المتحدة بعد أن أحيى مسيرته الكروية بشكل رائع عقب رحيله من ميلان بداع تقدمه في السن.

وكاد القدر أن يجمع بين الأسطورتين في فريق برشلونة كما أراد المدرب بيب جوارديولا عام 2010 ، حيث رأى "الفيلسوف" أن بيرلو أفضل من يمكنه الانسجام مع شابي وإنيستا وبوسكيتس في وسط ملعب البلوجرانا.

واستمر مايسترو الأتزوري في الكالتشيو لرفض مالك ميلان سيلفيو برلسكوني إتمام الصفقة، قبل أن يستغني عنه في 2011.

في المقابل فإن شابي كان بالإمكان أن يلعب الى جوار بيرلو بطريقة أخرى، حيث كان ميلان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع معه عام 1999 عقب التألق مع منتخب إسبانيا في مونديال الشباب، لكن أمه رفضت سفره وهددت بالطلاق في حال ترك برشلونة.

ويبحث شابي (35 عاما)، عميد لاعبي برشلونة والأكثر تتويجا ببطولات في تاريخه، عن الفوز بدوري الأبطال للمرة الرابعة، بينما حصد بيرلو (36 عاما) اللقب القاري مرتين بقميص ميلان ويطمع في الثالثة.

كما يتشابه النجمان في الفوز بكأس العالم، فقد نالها بيرلو أولا في 2006 على أرض ألمانيا،

وفي النسخة التالية توج شابي مع إسبانيا باللقب في جنوب أفريقيا 2010.

ويتفوق شابي في الفوز بأمم أوروبا مع "لاروخا" مرتين متتاليتين 2008 و2012 ، فيما خسر بيرلو النهائي مع الأتزوري في 2012 امام شابي نفسه.

وامتاز الثنائي بعدم حاجتهما لمجهود بدني وفير من أجل إظهار العبقرية الكروية، فأسلوبهما يعتمد على اللعب الرأسي وتمرير كرات حاسمة عبر بينيات أرضية أو كرات طولية تضرب أعتى الدفاعات.

وتراجع دور شابي هذا الموسم مع المدرب لويس إنريكي، زميل الملاعب السابق، وصار مكتفيا بمهام البديل، أما بيرلو فلا يزال ورقة أساسية مع المدرب ماسيميليانو أليجري كما كان في السابق مع أنطونيو كونتي، ليقود الفريق للفوز بالدوري أربعة مرات متتالية.

ورغم أن الأضواء مسلطة بشكل أكبر قبل موقعة السبت على ثلاثي البرسا ميسي - نيمار - سواريز، وفي الجهة المقابلة على ثلاثي اليوفي تيفيز - موراتا - بوجبا، الا أن شابي أو بيرلو بإمكانهما إعطاء الدرس الأخير في برلين.