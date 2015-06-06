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برلسكوني يبيع 48% من أسهم ميلان لمستثمر تايلاندي في صفقة تاريخية

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برلسكوني يبيع 48% من أسهم ميلان لمستثمر تايلاندي في صفقة تاريخية برلسكوني يبيع 48% من أسهم ميلان لمستثمر تايلاندي في صفقة تاريخية

(إفي): توصل مالك نادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي سابقا سيلفيو برلسكوني لاتفاق مبدئي مع المستثمر التايلاندي بي تايشاوبول لبيع 48% من أسهم النادي العريق، ليظل برلسكوني صاحب اليد العليا.

وتم تأكيد الاتفاق يوم الجمعة بصفة رسمية عبر مجموعة شركات (فينينفيست) المملوكة لبرلسكوني في بيان، مشيرة الى أن الاتفاق النهائي سيتم في غضون ثمانية أسابيع.

وتهدف الصفقة لتسويق شعار ميلان في العديد من الدول الآسيوية وجلب الكثير من الموارد الاقتصادية للنادي اللومباردي، والاستفادة من ذلك في بناء مشروع رياضي كبير يقود ميلاد للمنافسة مع أقوى أندية أوروبا.

ووصفت وسائل الاعلام الإيطالية اليوم بالتاريخي، وأشارت الى أن قيمة الصفقة تقدر بـ500 مليون يورو.

وأعرب برلسكوني عن سعادته بالاتفاق، مؤكدا أن الصفقة جيدة لميلان لكن تنتظر الاتمام، كما تمنى أن يعود ميلان بطلا بفضلها.

وأنهى الفريق الروسونيري موسم 2014-2015 في المركز العاشر في الدوري المحلي، ما أسفر عن إقالة المدرب فيليبو إنزاجي.

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