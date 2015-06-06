حكاية حكم #نهائي_الابطال – التركي شاكير عاشق البطاقات الحمراء .. وكاره الإنجليز

حينما تتجه أنظار متابعو كرة القدم حول العالم إلى الملعب الأوليمبي ببرلين لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ويوفنتوس، ستكون هناك لحظة خاصة للحكم التركي كونيت شاكير.

ويقود شاكير أول نهائي لبطولة قارية في تاريخه وهو بالطبع لا يرغب في أن يقدم لقاء تحكيميا سيئا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي سبق وأن وقف إلى جانبه بعد حادثة طرد لاعب مانشستر يونايتد لويس ناني أمام ريال مدريد قبل عامين.

ويستعرض FilGoal.com حكاية الحكم التركي صاحب الـ38 عاما.

يعد هذا النهائي هو الأول لشاكير في البطولات القارية بعدما سبق وأن قام بتحكيم نصف نهائي كأس العالم 2014 بين منتخبي هولندا والأرجنتين.

وقام شاكير بإدارة ما يقرب من 170 مباراة في مسيرته حتى الآن، منهم 12 دربي بين جالاتا سراي وفينيربهاتشه في الدوري التركي.

ويعرف شاكير بأنه كثير إشهار البطاقات الملونة، فخلال إحدى مباريات الدوري التركي بين بورصا سبور وبيشكتاش أظهر ثماني بطاقات صفراء.

وخلال 23 مباراة أداراها بالدوري التركي بشكل عام أشهر شاكير 98 بطاقة صفراء، و11 حمراء، أي أنه يطرد لاعب كل مباراتين.

كاره الأندية الإنجليزية

يعرف الحكم التركي بأنه كاره للأندية الإنجليزية إذ أنه كلما أدار مباراة كان طرفها فريق إنجليزي، فإنه يقوم بطرد لاعب منه.

كانت المرة الأولى حينما طرد ماريو بالوتيللي لاعب مانشستر سيتي آنذاك في مباراة أمام دينامو كييف في الدوري الأوروبي عام 2011.

المرة الثانية كانت لتشيلسي أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2012 وطرد جون تيري قائد الزرق.

فيما كانت المرة الثالثة لتشيلسي نفسه أيضا في نهائي كأس العالم للأندية عام 2012 أمام كورينثيانز وطرد جاري كاهيل آنذاك، وخسر الفريق الإنجليزي اللقب حينها.

والمرة الرابعة كانت لمانشستر يونايتد أمام ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال

وأشهر البطاقة الحمراء للويس ناني بعد تدخله على ألفارو أربيلوا، في آخر مباريات السير أليكس فيرجسون مع الشياطين الحمر أوروبيا قبل اعتزاله التدريب.

هذا الطرد جعل فيرجسون يصب جم غضبه على الحكم التركي وواجه انتقادات لاذعة من الصحافة الإنجليزية، لكن الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانبه وقام بتدعيمه.

مبارياته مع برشلونة

أدار شاكير لبرشلونة من قبل ثلاث مباريات، الأولى كانت في دور المجموعات بدوري الأبطال أمام روبن كازان وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أما اللقاء الثاني فكان في إياب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2012 أمام تشيلسي، وتعادل الفريقان إيجابيا بهدفين لكل فريق، لكن الفريق الإنجليزي تأهل آنذاك للنهائي بفضل الفوز ذهابا بهدف دون رد.

فيما كان اللقاء الثالث أمام بنفيكا في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2012 وانتهى بفوز البلوجرانا بهدفين دون رد، وقام بطرد سيرخيو بوسكيتس لاعب الفريق الكتالوني.

مبارياته مع يوفنتوس

ومثلما أدار شاكير ثلاث مباريات تحكيميا لبرشلونة أدار مثلهم ليوفنتوس، كانت المرة الأولى أمام شتورم جراتس في تصفيات الملحق المؤهل للدوري الأوروبي عام 2010، وخسر البيانكونيري آنذاك اللقاء بهدفين لهدف.

وكانت المباراة الثانية أمام تشيلسي في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2013، وفاز الفريق الإيطالي وقتها بثلاثية دون رد.

وكانت المباراة الأخيرة في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وخسر اللقاء بهدفين لهدف.

ولم يطرد أي لاعب من يوفنتوس خلال تلك المباريات.