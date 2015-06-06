ملف ليلة ذهب #نهائي_الأبطال - ذات الأذنين.. بين لدغات يوفنتوس ونيران برشلونة

الموعد الأهم وصل الآن. الكل ينتظر الأعين تترقب والمتعة منتظرة في ساحة ألمانيا. مع الحدث الأكبر نهائي دوري أبطال أوروبا يوفنتوس وجها لوجه أمام برشلونة.

ويستضيف ملعب الأولمبي ببرلين في ألمانيا نهائي دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وبرشلونة.

لدغات يوفنتوس نشرت السم في جسد ريال مدريد لتدمره وتحجز مقعدا في النهائي على عكس ما توقع الكثيرين.

نيران برشلونة التهمت جدران ألمانيا ودمرت بايرن ميونيخ لتصل بجدارة إلى النهائي.

وخلال الـ10 أيام الماضية قدم FilGoal.com سلسلة موضوعات وتقارير مميزة عن نهائي الذهب نهائي دوري الأبطال. يستعرضها FilGoal.com في هذا الملف.

ويجمع FilGoa.com كل ما يخص نهائي دوري الأبطال ليضع زواره في قلب الحدث قبل وصول الساعة إلى التاسعة إلا ربع وانطلاق النهائي.

قائمة النهائي

تلقى يوفنتوس ضربة موجعة بعد تأكد غياب مدافعه الإيطالي جورجيو كيلليني عن النهائي بسبب الإصابة. ليغيب عن قائمة السيدة العجوز. (تعرف على التفاصيل)

وبعد قتاله للحاق بالنهائي نجح أندريس إنيستا في تخطي الإصابة التي لحقت به ليظهر في قائمة برشلونة للمباراة النهائية. (تعرف على التفاصيل)

مؤتمر النهائي

ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس تحدث عن نهائي دوري الأبطال ومنافسه برشلونة خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة مشيرا إلى أن إيقاف الثلاثي الذهابي لبرشلونة MSN لن يكن أمرا كافيا لتحقيق الفوز. (طالع المؤتمر بالكامل)

واعترف جيانلويجي بوفون قائد يوفنتوس بان الوصول إلى نهائي الأبطال كان مفاجأة بالنسبة له. (طالع مؤتمر بوفون بالكامل)

وعلى الجانب الأخر تحدث لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة عن النهائي الذي توقع بأنه سيكون مباراة ممتعة وعن ليونيل ميسي الذي لا ينتظر منه شيئا. (طالع مؤتمر إنريكي بالكامل)

كما تحدث نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي عن حلمه برفع لقب دوري الأبطال لأول مرة في حياته. (طالع مؤتمر نيمار بالكامل من هنا)

العد التنازلي

خلال الـ10 أيام الماضية نشر FilGoal.com سلسلة عد تنازلي عن النهائي يستعرضها من جديد.

باقي يوم.. هل يحقق إنريكي اللقب في عامه الأول مثل جوارديولا وفان جال وآخرون؟

باقي يومين.. ثاني نهائي لتيفيز ضد برشلونة ولبيرلو ضد "الزعيم الصغير"

باقي 3 أيام.. ثلاثي يوفنتوس يعود لبرلين مسرح التتويج باللقب العالمي

باقي 4 أيام.. هل يحقق موراتا إنجازا فريدا وصل إليه أربعة لاعبين فقط عبر التاريخ؟

باقي 5 أيام.. خمسة لاعبين بيوفنتوس رفعوا الكأس من قبل

باقي 6 أيام.. عقدة النهائي وهدف شابي ضد بوفون في 6 مباريات سابقة بين برشلونة ويوفنتوس

باقي 7 أيام.. سبعة أندية حققت الثلاثية من بينهم برشلونة

باقي 8 أيام.. ثامن نهائي لبرشلونة "قاهر الإنجليز" وليوفنتوس "أكثر الخاسرين"

باقي 9 أيام.. تسع سنوات على اللقب الأول لميسي "المستفز"

باقي 10 أيام.. 10 أهداف واعتذار بوشكاش بأكثر النهائيات تهديفا

خارج النهائي

ومع تحديد طرفي نهائي الذهب بدأ مشاهير كرة القدم من لاعبين حاليين وقدماء في الحديث عن النهائي بين برشلونة ويوفنتوس.

#نهائي_الابطال – مارتشيلو ليبي: فرص يوفنتوس أمام برشلونة؟ 40 %

مالديني: سأشجع يوفنتوس بالتأكيد.. وهذا الثلاثي سيكون حاسما

جو هارت: أتمنى فوز برشلونة بدوري الأبطال

بالاك: برشلونة الأوفر حظا للفوز بدوري الأبطال

#نهائي_الأبطال - لاودروب: إيقاف ثلاثي برشلونة معا مستحيل

من النهائي

وبالتأكيد لم يخفي لاعبي ونجوم برشلونة ويوفنتوس حديثهم عن المباراة الأهم في العام. نهائي دوري أبطال أوروبا.

بيرلو: نعلم ما سنقوم به أمام برشلونة وقد أرحل بعد النهائي

ماسكيرانو يوضح نقاط قوة يوفنتوس

بوجبا: لم أندم على ترك يونايتد.. والدليل نهائي الأبطال

نيمار: أشعر بالقلق من نهائي دوري الأبطال بسبب رونالدو

شابي: الفوز بدوري الأبطال سيكون خير ختام لمسيرة حافلة

لويس إنريكي: نهائي دوري الأبطال؟ مستقبلي لا يعتمد عليه

برشلونة يرفض تواجد فيجو في فريق الأساطير قبل نهائي دوري الأبطال

كيلليني: عندما تعرضت للإصابة عرفت فورا أنني لن ألعب النهائي

وكيل أعماله: لقاء برشلونة قد يكون الأخير لبوجبا مع يوفنتوس

في النهائي

ونشر FilGoal.com العديد من التقارير التي تتحدث عن النهائي وترصد الأجواء حول مواجهة برشلونة ويوفنتوس

10 حقائق عن نهائي دوري الأبطال بين برشلونة ويوفنتوس

href='http://www.filgoal.com/Arabic/News.aspx?NewsID=163835' target='_blank'>#نهائي_الابطال – بالفيديو - ماذا اختلف في ميسي وعلى يوفنتوس الحذر منه؟

#نهائي_الابطال - شابي وبيرلو .. صراع العقول الذكية في برلين

#نهائي_الأبطال – 5 مدربين إسبان فازوا باللقب.. فهل يكون إنريكي السادس؟

#نهائي_الأبطال - للمرة الثانية في التاريخ.. الفائز باللقب يحصد الثلاثية

#نهائي_الابطال – إصابات منافسي برشلونة .. عامل مساعد نحو الثلاثية؟

#ليلة_الابطال – بالفيديو – هل يواصل برشلونة عقدته لإيفرا؟

الكشف عن.. يوفنتوس أراد ميسي من 10 سنوات

مشجع ليوفنتوس يصل برلين سيرا على الأقدام.. والنادي يمنحه تذكرة مجانية

فيديو النهائي

FilGoal.com يعرض فيديو من Yahoo مكتوب قبل ساعات من نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيديو في الجول - هل هؤلاء أفضل 11 لاعبا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

فيديو في الجول - ميسي ضد تيفيز.. هل هناك منافسة؟

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