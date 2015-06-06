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محمد حسين يعقوب عن الإنترنت: "سبحان الذى سخر لنا هذا"

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محمد حسين يعقوب عن الإنترنت: "سبحان الذى سخر لنا هذا" محمد حسين يعقوب عن الإنترنت: "سبحان الذى سخر لنا هذا"
قال محمد حسين يعقوب الداعية الإسلامى ردا على سؤال حول الإنترنت وجواز استخدامه: "سبحان الذى سخر لنا هذا" مضيفا: "ربنا كرمنا بالنت واللى مالوش مزاج زى حالتى، فأنا ماليش مزاج أدخل النت ومبحبوش وبكره التلفزيون".

ودعا "يعقوب" الشباب الملتزم حديثا أن يرصد الكتب التى يريد قرأتها من خلال فلاشة ليزود بها جهاز الكمبيوتر، كما دعا للاشتراك فيما أسماه "المدرسة الربانية" عبر موقعه الرسمى.


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