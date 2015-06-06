محمد حسين يعقوب عن الإنترنت: "سبحان الذى سخر لنا هذا"

قال محمد حسين يعقوب الداعية الإسلامى ردا على سؤال حول الإنترنت وجواز استخدامه: "سبحان الذى سخر لنا هذا" مضيفا: "ربنا كرمنا بالنت واللى مالوش مزاج زى حالتى، فأنا ماليش مزاج أدخل النت ومبحبوش وبكره التلفزيون".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- معركة الإنترنت والتليفزيون بين "يعقوب" والإسلاميين.. الداعية يشبههما بـ"الخمر والميسر".. و"البحوث الإسلامية": لو كان الرسول موجودا لاستخدمهما.. ورئيس "تدريس الأزهر": الأمور النصية لا تتطلب اجتهادًا
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ودعا "يعقوب" الشباب الملتزم حديثا أن يرصد الكتب التى يريد قرأتها من خلال فلاشة ليزود بها جهاز الكمبيوتر، كما دعا للاشتراك فيما أسماه "المدرسة الربانية" عبر موقعه الرسمى.
>- معركة الإنترنت والتليفزيون بين "يعقوب" والإسلاميين.. الداعية يشبههما بـ"الخمر والميسر".. و"البحوث الإسلامية": لو كان الرسول موجودا لاستخدمهما.. ورئيس "تدريس الأزهر": الأمور النصية لا تتطلب اجتهادًا
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