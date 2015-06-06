سامح عاشور يطلب من المحامين الالتزام بالإضراب وعدم الاحتكاك برجال الشرطة

دعا سامح عاشور، النقيب العام للمحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، كل المحامين إلى الالتزام التام بقرار الإضراب العام عن العمل ابتداء من صباح اليوم السبت.

وقال "عاشور"، فى بيان له، إن الإضراب يشمل إثبات محتوى بيان النقابة العامة بأول محضر جلسة بكل الدوائر المنظورة، وتأجيل جلسات الرول للأجل الذى تحدده المحكمة، ولا تجوز المرافعة إلا فى قضايا الحبس أو تجديده والقضايا المستعجلة، ويمكن لأى محامى أن ينوب عن باقى المحامين فى الحضور فى جميع جلسات الرول بطلب التأجيل نفاذا لقرار الإضراب.

وأضاف "عاشور": "على المحامين تجنب الاحتكاك أو الاحتداد أو الانفعال مع كل المعنيين وعلى الأخص القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأيضا رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أعمالهم بالمحكمة، وعلى المحامين الذين يتعرضون لمضايقات مفتعلة فى أقسام الشرطة الامتناع عن الاحتكاك مع أى مسئول داخل القسم والتوجه فورا إلى النيابة المختصة وتقديم بلاغ بمحتوى المخالفة التى وقعت عليه، وفى جميع الأحوال يجب أن تخطر النقابة الفرعية بأية بلاغات أو مشكلات تحدث طوال اليوم على أن تقوم النقابة الفرعية بإخطار النقابة العامة بما تم".

وطالب المحامين بعدم الالتفات إلى الحملة المنظمة على المواقع الإلكترونية المنسوبة لبعض ضباط الشرطة والعاملين فيها والتى تستهدف الإساءة إلى المحاماة والمحامين وعدم إعارة هذا الهجوم أى قيمة أو وزن وعدم الرد عليه والتجاهل التام له - بحسب البيان.

وختم نقيب المحامين بيانه قائلاً: "نؤكد للكل انحياز المحامين الكامل لدولة سيادة القانون ولكل مؤسسات الدولة وحرصنا الكامل على الشرطة المصرية من أن يخترقها أو يسئ إليها أو يقوض رسالتها منحرف أو مخطئ، وإننا حريصون على إقامة علاقات محترمة مع كل الجهات المعنية وتقديم كل مبررات الاحترام لكل الأطراف تقديرا لدورهم فى تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادته القانون وتحقيق الأمن".

موضوعات متعلقة:

سامح عاشور لوزير الداخلية: "لازم تتعهد أن حادث الجزمة غلطة متتكرش تانى"

>