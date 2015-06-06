الإخوانى محمد سلطان: أشكر الحكومة الأمريكية لاتخاذها ما يلزم للإفراج عنى

أكد محمد سلطان، نجل القيادى الإخوانى، الدكتور صلاح سلطان، أنه يمر الآن بمرحلة علاجية، من الأمراض التى تعرض لها، إبان فترة حبسه- على حد قوله- مقدماً الشكر لكل من وصفهم بمساندى قضيته وتابع: "أود أن أشكر الحكومة الأمريكية لاتخاذها الإجراءات اللازمة للإفراج عنى كون هذه الجهود موسعة ومعقدة ولازلت غير قادرٍ على استيعاب تفاصيلها، وأنا ممتنٌ للغاية وشاكر لكل من ساهم ولو بكلمة".

وأضاف سلطان فى بيان حمل عنوان "بيان الحرية"، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "لا أحد يستحق أن يسجن مدى الحياة من أجل رأى أبداه. وقد أعطانا الربيع العربى الأمل أن ينتهى زمن التحكم فى العقول وأن لا يعد الاستبداد مرحبا به فى البلاد العربية".

- صورة محمد سلطان مع وجبات "البيتزا" بأمريكا تستفز مشاعر المصريين

>