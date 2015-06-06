الإخوانى محمد سلطان: أشكر الحكومة الأمريكية لاتخاذها ما يلزم للإفراج عنى

أكد محمد سلطان، نجل القيادى الإخوانى، الدكتور صلاح سلطان، أنه يمر الآن بمرحلة علاجية، من الأمراض التى تعرض لها، إبان فترة حبسه- على حد قوله- مقدماً الشكر لكل من وصفهم بمساندى قضيته وتابع: "أود أن أشكر الحكومة الأمريكية لاتخاذها الإجراءات اللازمة للإفراج عنى كون هذه الجهود موسعة ومعقدة ولازلت غير قادرٍ على استيعاب تفاصيلها، وأنا ممتنٌ للغاية وشاكر لكل من ساهم ولو بكلمة".إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف سلطان فى بيان حمل عنوان "بيان الحرية"، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "لا أحد يستحق أن يسجن مدى الحياة من أجل رأى أبداه. وقد أعطانا الربيع العربى الأمل أن ينتهى زمن التحكم فى العقول وأن لا يعد الاستبداد مرحبا به فى البلاد العربية".
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