خالد صلاح من قناة السويس الجديدة:"حققنا الحلم فى وقت قليل بفلوسنا وعرقنا"

وصف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، قناة السويس الجديدة، خلال مشاهدتها من الطائرة، بـ"الرائعة والمدهشة والمذهلة"، قائلا: "حققنا حلمنا فى وقت قليل بفلوسنا وعرقنا".

وأضاف خالد صلاح، خلال زيارته وعدد من الإعلاميين لقناة السويس الجديدة ببرنامج "حكاية شعب" على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى والذى تقدمه الإعلامية داليا درويش، أن ما يحصل عليه المصريون من القناة الجديدة ليس العوائد فقط، وإنما القدوة فى المشروعات الاستراتيجية و"إرادة العمل"، مستطرداً: "أنا حاسس إحساس العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

ووجه خالد صلاح رسالتين، أولها لمن تآمروا على البلد قائلاً: "أنفقتم أموالاً طائلة، أنفقتمونها وستنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تُغلبون بإذن الله"، أما الثانية فللأصدقاء بكل مكان فى العالم: "احنا ربنا كتبلنا عدم السقوط لأننا مابنفرقش بين جيش وشعب، واحنا مع بعض ونثق فى مستقبلنا اللى احنا رسمناه بإيدينا واحنا مكملين وإن شاء الله نبقى قد الدنيا".

وتابع الكاتب الصحفى: "احنا مش بس شوفنا الحلم النهاردة فى قناة السويس الجديدة، احنا بنبحر فيها وشوفناها بالطائرة واللى شوفته أهم بكتير وهو دخولنا عصرا معرفيا.. الموضوع علمى ورقمى وبإحصائيات وأرقام ورؤية كبيرة للمستقبل".

مميش: مصر قادرة على العودة من جديد

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>وفى نفس السياق، أشار الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إلى أن مشروع قناة السويس الجديد يعبر عن قدرة المصريين على تحدى الإعجاز، وأن مصر قادرة على العودة من جديد، موضحاً أن هذا العمل لا يخدم مصر فقط بل يخدم العالم كله.

وأشار مميش، إلى أن أول كراكة تم العمل بها كانت فى 5 نوفمبر، فى عمل لم ينقطع لحظة واحدة مستمر ليلا نهارا، موضحاً أن كل العاملين من المصريين والشباب يعملون على التوازى.

وأوضح مميش: "احنا بنبعت رسالة للعالم أن الحضارة بدأت من مصر وهتبدأ من مصر"، موضحاً أن الفترة القادمة فترة عمل، والروح المعنوية عند المصريين عالية وكلهم سعداء، حيث الفكرة مصرية والقرار والتخطيط والتمويل مصرى.

وأوضح أنه اعتبر تكليفه بحفر قناة السويس الجديدة بالمهمة القتالية: "الرئيس كلفنى بمهمة قتالية"، مستطرداً: "نرسل رسالة أننا قادرون على العودة والتحدى وأن نرجع فى أسرع وقت ممكن".

وأكد مميش أن الشباب المصرى يبدع، فهم قمة فى الرقى والوطنية، مشدداً على أن مصر منبع للحضارة وأساسها فى العالم كله، قائلاً: "اللى عمل المشروع ده يقدر يعمل أكتر منه عشر مرات".

عماد الدين حسين: لماذا لا نطبق هذا النموذج فى مناحى كثيرة؟

من جانبه قال عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق: "جانى إحساس واحنا داخلين القناة الجديدة، بدأت أشك أن القناة كانت محفورة ومتخبية والناس طلعوها، لأنه فعلا حاجة إعجازية"، موجهاً التحية إلى رئيس الجمهورية والفريق مهاب مميش وأصغر عامل بالمشروع".

وتساءل حسين: "لماذا لا نطبق هذا النموذج فى مناحى كثيرة؟، فنحن نحتاج روح عمل قناة السويس فى المشروعات الأخرى"، مشيراً إلى أن هناك حربا يتم شنها على مصر لتعجيزها.

نصر القفاص: كل شاب يشعر بالاكئتاب يأتى القناة الجديدة

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القعيد: فوقنا معجزة ربنا وتحتنا معجزة المصريين

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>وفى سياق متصل قال الكاتب الصحفى والإعلامى نصر القفاص: "أنا مكسوف من نفسى كإعلامى ومكسوف من كل الإعلاميين، لأن ما يحدث كله لم ننقله"، مضيفاً أن أى شاب يشعر بالاكتئاب يزور القناة الجديدة لأنه سيعود معتزاً بمصريته ويجد حلولاً لكل مشكلاته ويعرف أنه فى وطن عظيم.

من ناحيته أوضح الكاتب يوسف القعيد، "فوقنا معجزة ربنا وتحتنا معجزة المصريين"، مطالباً الشباب المصريين العاطلين اليائسين أن يعلموا أن لهم نصيب فى مشروع قناة السويس، لأن المشروع أنشئ من أجلهم ولكل من له مشكلة فى مصر.

وشدد على ضرورة أن يشعر أهالى سيناء أن هناك أملا يأتى لهم من المشروع، متسائلاً: "لماذا لم يتم عرض الأفلام التى عرضها علينا مهاب مميش على شاشات السينما قبل عرض الفيلم الروائى".

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