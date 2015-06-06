اليوم.. النطق بالحكم فى الاستئناف على اعتبار "حماس" منظمة إرهابية

تنطق اليوم السبت، محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، بالحكم فى الاستئناف على اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة قد قضت بإدراج حركة حماس منظمة إرهابية، واستندت فى الحكم إلى تورطها فى العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش، وتحولها من الدفاع عن القضية الفلسطينية إلى النيل من أمن واستقرار مصر، بعد تحالفها ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، وتقدمت هيئة قضايا الدولة باستئناف على ذلك الحكم.

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