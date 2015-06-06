استعدادات لترحيل الإخوان المحكوم عليهم بأحداث مستشفى المعلمين لسجن أسيوط

اتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، كل الاستعدادات والإجراءات المشددة لترحيل المحكوم عليهم لمحبسهم بسجن أسيوط العمومى.

يأتى ذلك تنفيذا لحكم محكمة جنايات سوهاج "الدائرة الثانية" فـى القضية رقم 4930 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2014 كلى شمال سوهاج رقم 1538 لسنة 2014 أحداث منطقة الزهراء والاستفتاء على الدستور والمتهم فيها عدد "54" متهم من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاشتراكهم فى مظاهرة مناهضة لنظام الحكم أثناء الاستفتاء على الدستور والانضمام لجماعة محظورة وقتل وشروع فى قتل وحيازة أسلحة بدون ترخيص والتى قضت بمعاقبة حضورياً "23" متهم بالسجن المشدد عشر سنوات عما نسب إليهم من اتهامات.

وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة أنور صابر عبد اللاه حسين بالسجن خمس سنوات وغيابياً على جاد النزهى السيد حسن رضا عبد الله رضوان عبد اللاه بالسجن خمس سنوات وقضت المحكمة غيابياً بمعاقبة عدد "18" متهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة أحمد ثروت السيد محمد ومؤمن أبو الفضل أحمد عبد الموجود.

كما قضت غيابياً على عدد "5" متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم عدا الأول والثانى تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة للعقوبة المقضى بها لكل منهم.

وقضت المحكمة حضورياً على "أيمن عبد الحافظ محمد فراج ومحمود محمد محمد أحمد موسى"، وغيابياً على محمد على عبد الخالق على بالبراءة عما نسب إليهم واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة.