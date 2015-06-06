تيار الاستقلال:وفد "الدبلوماسية الشعبية" يزور ألمانيا مرة ثانية 22 يوليو

كشف المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب تيار الاستقلال، أن وفد الدبلوماسية الشعبية، الذى التقى البرلمان الألمانى، على هامش زيارة الرئيس السيسى، سيسافر مرة أخرى إلى ألمانيا 22 يوليو، للقاء عدد من المفكرين الألمان، لشرح حقائق الوضع السياسى ما بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف الفضالى، لـ"اليوم السابع"، أن وفد الدبلوماسية الشعبية الذى يضم عددًا من الفنانين والإعلاميين والسياسيين، سيسافر يوم 25 يوليو إلى السويد، لمواجهة تحركات الإخوان وشرح حقائق الأمور للرأى العام السويدى، يأتى ذلك عقب زيارة ألمانيا المرتقبة يوم 22 يوليو.

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