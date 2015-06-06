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10 آلاف جنيه إعانة للمتضررين من حريق سوق الخارجة بالوادى الجديد

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10 آلاف جنيه إعانة للمتضررين من حريق سوق الخارجة بالوادى الجديد 10 آلاف جنيه إعانة للمتضررين من حريق سوق الخارجة بالوادى الجديد
وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، على تأجيل أقساط البنوك المستحقة على التجار المتضررين من حريق سوق الخارجة القديم، الذى نشب صباح أمس الجمعة، وذلك لمدة 6 أشهر، بالإضافة لصرف إعانات عاجلة للمتضررين بقيمة "10 آلاف جنيه"؛ "خمسة آلاف" من التضامن الاجتماعى، وخمسة أخرى من المحافظة لكل متضرر، بالإضافة إلى صرف قيمة التأمين وصرف مبالغ أخرى من الغرفة التجارية للمشتركين بها، وعمل مظلات حديدة بالسوق، وتبديل الأسلاك الكهربائية بأخرى معزولة.

جاء ذك عقب لقاء المحافظ بالتجار المتضررين من الحريق، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة، ورئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، ومدير عام التضامن الاجتماعى، كما وعد المحافظ بدراسة إعفاء بعض التجار المتضررين من أقساط الصندوق الاجتماعى، وذلك لتخفيف حجم الخسائر التى تعرض لها التجار من الحريق، الذى التهم 16 محلاً تجاريًا بكامل محتوياتها.

- الشئون الاجتماعية: 5 آلاف جنيه تعويضات لمتضررى حريق سوق الخارجة
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