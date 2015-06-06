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السيسى: قضاؤنا يختلف عن نظيره فى أوروبا ومعظم الأحكام "ليست نهائية"

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السيسى: قضاؤنا يختلف عن نظيره فى أوروبا ومعظم الأحكام "ليست نهائية" السيسى: قضاؤنا يختلف عن نظيره فى أوروبا ومعظم الأحكام "ليست نهائية"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن النظام القضائى فى مختلف عن نظيره فى ألمانيا وأوروبا، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا جداً بين الأحكام النهائية والقرارات التى يتم فيها استطلاع رأى مفتى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الأحكام تعد مرحلة أولى للتقاضى وليست نهائية.

وأكد الرئيس، فى مقابلة مع قناة "zdf" الألمانية، أن استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تقليل الفساد الموجود ووجهت بالقضاء عليه، مضيفاً: "لدينا قضاء يعمل بشكل أفضل كثيراً ولدينا إرادة سياسية لمكافحة الفساد ونجحنا فى تحجيمه فى الفترة الماضية".

وحول انتخاب البرلمان المقبل، أوضح أن "مصر تسعى لإنجاز برلمان منتخب يمثل إرادة الشعب فى أقصى وقت ممكن، وكان هذا سيتم فى مارس الماضى، لكن المحكمة الإدارية قامت بتأجيل هذا ونريد بشكل قاطع تنفيذ ذلك خلال هذا العام".

وأشار إلى أن اهتمام مصر بالوضع الاقتصادى والمشروعات القومية الكبرى كقناة السويس، لا يأتى على حساب التعليم والثقافة فمصر تتحرك فى مجالات عديدة ثقافياً وتعليمياً واقتصادياً بشكل متوازى، قائلاً "هناك فى قطاع التعليم 22 مليون طالب وطالبة، ونعمل على توفير مناخ أفضل لهم لكن هذا يتطلب أموالاً طائلة، ونعلم أن هذا يستلزم مجهودا كبيرا جداً".

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مصر 365

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